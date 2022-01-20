Второй матч в сезоне. Лунин выйдет в старте Реала на кубковый матч с Эльче

Сегодня, 20 января, мадридский "Реал" сыграет выездной матч 1/8 финала Кубка Испании против "Алькояно".

Поединок начнется в 20:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн данного матча .

В стартовом составе мадридцев выйдет украинский голкипер Андрей Лунин.

Отметим, что для украинца это второй матч за "Реал" в нынешнем сезоне.

Две недели назад кипер отыграл весь матч 1/16 финала Кубка Испании против "Алькояно" (3:1).