Второй матч в сезоне. Лунин выйдет в старте Реала на кубковый матч с Эльче
Украинец снова в деле
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine/ Автор - Diego Souto
Сегодня, 20 января, мадридский "Реал" сыграет выездной матч 1/8 финала Кубка Испании против "Алькояно".
Поединок начнется в 20:00, а UA-Футбол проведет
В стартовом составе мадридцев выйдет украинский голкипер Андрей Лунин.
Отметим, что для украинца это второй матч за "Реал" в нынешнем сезоне.
Две недели назад кипер отыграл весь матч 1/16 финала Кубка Испании против "Алькояно" (3:1).
????✅ ¡Nuestro ???????? inicial ???? @elchecf! @UnicajaBanco | #CopaDelRey pic.twitter.com/qBzGAOFHj1— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 20, 2022
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