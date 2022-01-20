  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Коваленко: Это было оптимальное время, чтобы уйти из Шахтера
В тренде

Коваленко: Это было оптимальное время, чтобы уйти из Шахтера

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Прошлой зимой украинец отправился покорять Италию

Коваленко: Это было оптимальное время, чтобы уйти из Шахтера

Новина українською

Украинский хавбек "Аталанты" Виктор Коваленко, который сейчас играет в аренде за "Специю" высказался о своем переходе в итальянский клуб из "Шахтера".

"Думаю, это было оптимальное время, чтобы уйти из "Шахтера". Я и не пересидел, и не уехал слишком рано. Можно, конечно, уезжать и раньше. Но, если учесть все факторы, я уехал в наилучшее время", — отметил Коваленко.

Коваленко перешел в "Аталанту" в феврале 2021 года в качестве свободного агента.

В текущем сезоне Коваленко провел за "Специю" 15 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал три результативные передачи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Шахтер (Донецк) Виктор Коваленко Специя
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Hub

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
xapyga (Запорожье)
20.01.2022 в 20:21
Все дело в зарплате, думаю если бы ему платили как в Аталанте-Специи он бы остался в Шахте. А так в Шахте только легам платят такие сумму что отвернут от Италии, лично мне, если бы дома платили так файно, то зачем ехать куда то с дома, ну да проф рост, раскажите это бабушке, им главное бабло)
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...