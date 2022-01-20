Коваленко: Это было оптимальное время, чтобы уйти из Шахтера
Прошлой зимой украинец отправился покорять Италию
Украинский хавбек "Аталанты" Виктор Коваленко, который сейчас играет в аренде за "Специю" высказался о своем переходе в итальянский клуб из "
"Думаю, это было оптимальное время, чтобы уйти из "Шахтера". Я и не пересидел, и не уехал слишком рано. Можно, конечно, уезжать и раньше. Но, если учесть все факторы, я уехал в наилучшее время", — отметил Коваленко.
Коваленко перешел в "Аталанту" в феврале 2021 года в качестве свободного агента.
В текущем сезоне Коваленко провел за "Специю" 15 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал три результативные передачи.
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Источник:Football Hub
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xapyga (Запорожье)
20.01.2022 в 20:21
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