Коваленко: Это было оптимальное время, чтобы уйти из Шахтера

Украинский хавбек "Аталанты" Виктор Коваленко, который сейчас играет в аренде за "Специю" высказался о своем переходе в итальянский клуб из " Шахтера ".

"Думаю, это было оптимальное время, чтобы уйти из "Шахтера". Я и не пересидел, и не уехал слишком рано. Можно, конечно, уезжать и раньше. Но, если учесть все факторы, я уехал в наилучшее время", — отметил Коваленко.

Коваленко перешел в "Аталанту" в феврале 2021 года в качестве свободного агента.

В текущем сезоне Коваленко провел за "Специю" 15 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал три результативные передачи.