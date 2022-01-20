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Лунин в тройке худших игроков основы Реала в матче с Эльче по оценкам SofaScore

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Статистика у украинца не лучшая

Лунин в тройке худших игроков основы Реала в матче с Эльче по оценкам SofaScore

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" в матче 1/8 финала Кубка Испании с большим трудом в овертайме одолел "Эльче" (2:1).

Украинский голкипер мадридцев Андрей Лунин провел полный матч и получил довольно низкую оценку от статистического портала SofaScore.

Лунин получил оценку в 6,8 баллов – хуже баллы среди игроков "Реала", которые вышли в стартовом составе, только у Луки Йовича (6,4) и Марсело (6,6). Средняя в команде – 7,11.

Украинец пропустил 1 гол, сделал 2 сэйва, в том числе 1 после ударов из пределов штрафной, также отдал 18 точных передач (90%).

Лунин в тройке худших игроков основы Реала в матче с Эльче по оценкам SofaScore - изображение 1

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин Эльче
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Источник:
SofaScore

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