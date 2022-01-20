Лунин в тройке худших игроков основы Реала в матче с Эльче по оценкам SofaScore

Мадридский "Реал" в матче 1/8 финала Кубка Испании с большим трудом в овертайме одолел "Эльче" (2:1) .

Украинский голкипер мадридцев Андрей Лунин провел полный матч и получил довольно низкую оценку от статистического портала SofaScore.

Лунин получил оценку в 6,8 баллов – хуже баллы среди игроков "Реала", которые вышли в стартовом составе, только у Луки Йовича (6,4) и Марсело (6,6). Средняя в команде – 7,11.

Украинец пропустил 1 гол, сделал 2 сэйва, в том числе 1 после ударов из пределов штрафной, также отдал 18 точных передач (90%).