Лунин в тройке худших игроков основы Реала в матче с Эльче по оценкам SofaScore
Статистика у украинца не лучшая
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" в матче 1/8 финала Кубка Испании с большим трудом
Украинский голкипер мадридцев Андрей Лунин провел полный матч и получил довольно низкую оценку от статистического портала SofaScore.
Лунин получил оценку в 6,8 баллов – хуже баллы среди игроков "Реала", которые вышли в стартовом составе, только у Луки Йовича (6,4) и Марсело (6,6). Средняя в команде – 7,11.
Украинец пропустил 1 гол, сделал 2 сэйва, в том числе 1 после ударов из пределов штрафной, также отдал 18 точных передач (90%).
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:SofaScore
Популярное сейчас
- Лунин отделался испугом: ужасный промах форварда Эльче в матче с Реалом
- (Анти) Герой футбольного дня. Эрик Рамирес
- Финал истории. Хави отстранил звездного вингера Барселоны, директор клуба сообщил о продаже игрока
- Мариуполь возвращает бойцов, Костышин уезжает в Казахстан. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Секрет победы Реала в Суперкубке - в особой мотивации от девушки Федерико Вальверде! ФОТО
- Отец года: Левандовский сделал прическу дочке с помощью пылесоса
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...