Не осилил. Популярный спортивный "диктор" из Ганы поиздевался и над Александром Зинченко

В конце 2020 года в Интернете завирусился ролик с участием якобы диктора ганского телевидения, который зачитывал европейские футбольные новости и результаты поединков Английской Премьер-лиги, Примеры, Серии А и других чемпионатов.

"Ведущий" в рамках постановки специально коверкает на камеру фамилии спортсменов и названия клубов. Стоит признать, что получается у него довольно смешно. На днях он добрался до игрока сборной Украины и "Манчестер Сити" Александра Зинченко – ожидаемо "сломался" и выдал неразборчивую кашу:

Шоу "The Real News" на канале "U TV" ведет популярный ганский актер Акваси Боади.