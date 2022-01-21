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Не осилил. Популярный спортивный "диктор" из Ганы поиздевался и над Александром Зинченко

Наши за границей
Обновлено
(3 голосов)

Каждый раз смешно

Не осилил. Популярный спортивный "диктор" из Ганы поиздевался и над Александром Зинченко

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В конце 2020 года в Интернете завирусился ролик с участием якобы диктора ганского телевидения, который зачитывал европейские футбольные новости и результаты поединков Английской Премьер-лиги, Примеры, Серии А и других чемпионатов.

"Ведущий" в рамках постановки специально коверкает на камеру фамилии спортсменов и названия клубов. Стоит признать, что получается у него довольно смешно. На днях он добрался до игрока сборной Украины и "Манчестер Сити" Александра Зинченко – ожидаемо "сломался" и выдал неразборчивую кашу:

Шоу "The Real News" на канале "U TV" ведет популярный ганский актер Акваси Боади.

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В статье: Александр Зинченко Диктор из Ганы
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Комментарии (2)
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Astor Astor (Одесса)
21.01.2022 в 10:12
Дожились. Уже даже в Гане смеются с великой державы.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
21.01.2022 в 10:01
От проказник)
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