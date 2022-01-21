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Коваленко - о победе над Миланом: Где-то и судейка помог нам

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Арбитр допустил серьёзную ошибку

Коваленко - о победе над Миланом: Где-то и судейка помог нам

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Специи" Виктор Коваленко в интервью Football Hub прокомментировал матч с "Миланом" (2:1) в 22-м туре Серии А, в котором он оформил победный ассист.

– В первую очередь, победа – это заслуга всей команды, что до конца играли и боролись. Где-то и судейка помог нам – гол не засчитал. А так, в конце повезло, что забили второй.

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– Что говорил ваш тренер Тиаго Мотта?

– Ничего. После игры эмоций не было. Да, все довольные были. На тренировке он сказал, что надо забывать этот матч, есть следующий.

– Ты вышел на замену, сделал победный ассист – когда все побежали праздновать, ты сдержанно отреагировал.

– Такие эмоции – они вроде как хотят вырваться наружу, но и могут остаться внутри. Было так, что они остались во мне. Конечно, был счастлив, что забили 2-й гол и удержали этот счет.

– Ассист крутой получился – ты поднял голову, посмотрел, знал, что отдашь в ту зону?

– Нет, не глядя дал. Шучу-шучу. Конечно, посмотрел, что наш нападающий набегает, подумал, что буду стрелять в одно касание – хорошо, что получилось, – сказал Коваленко.

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В статье: Милан Виктор Коваленко Специя
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Источник:
Football Hub

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