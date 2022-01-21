"Вера до конца". Лунин отреагировал на выход Реала в 1/4 финала Кубка Испании

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин поделился мыслями после победы над "Эльче" (1:2) в рамках 1/8 финала Кубка Испании. 22-летний кипер сыграл свой второй матч в сезоне за "сливочных".

"Браво команда, отличная работа и вера до конца", – написал Лунин после матча в Instagram.

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Отметим, что в воскресенье, 23 января, "Реал" снова сыграет с "Эльче", в Ла Лиге, но уже в Мадриде. В этом поединке ворота хозяев, по всей видимости, будет защищать основной кипер мадридцев Тибо Куртуа.