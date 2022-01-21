Леднев: Фехервар хорошо известен в футбольном мире

Полузащитник "Динамо" Богдан Леднев высказался о своем переходе в венгерский "Фехервар" на правах аренды.

"Фехервар" хорошо известен в футбольном мире, и я чувствую, что это отличная возможность для меня показать свои навыки и помочь команде достичь своих целей.

Болельщики могут быть уверены, что я всегда буду стараться выкладываться на поле на сто процентов. Я чувствую доверие со стороны клуба и хочу отблагодарить за это хорошей игрой и голами", — сказал Леднев.