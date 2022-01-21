Леднев: Фехервар хорошо известен в футбольном мире
Для игрока это отличная возможность
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Полузащитник "Динамо" Богдан Леднев высказался о
"Фехервар" хорошо известен в футбольном мире, и я чувствую, что это отличная возможность для меня показать свои навыки и помочь команде достичь своих целей.
Болельщики могут быть уверены, что я всегда буду стараться выкладываться на поле на сто процентов. Я чувствую доверие со стороны клуба и хочу отблагодарить за это хорошей игрой и голами", — сказал Леднев.
Напомним, что венгерский клуб арендовал игрока на 1 год с правом выкупа.
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Источник:ФК Фехервар
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21.01.2022 в 19:02
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