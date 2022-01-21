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Леднев: Фехервар хорошо известен в футбольном мире

Наши за границей
(1 голосов)

Для игрока это отличная возможность

Леднев: Фехервар хорошо известен в футбольном мире

molfehervarfc

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Богдан Леднев высказался о своем переходе в венгерский "Фехервар" на правах аренды.

"Фехервар" хорошо известен в футбольном мире, и я чувствую, что это отличная возможность для меня показать свои навыки и помочь команде достичь своих целей.

Болельщики могут быть уверены, что я всегда буду стараться выкладываться на поле на сто процентов. Я чувствую доверие со стороны клуба и хочу отблагодарить за это хорошей игрой и голами", — сказал Леднев.

Напомним, что венгерский клуб арендовал игрока на 1 год с правом выкупа.

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В статье: Динамо (Киев) Богдан Леднев МОЛ Фехервар
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Источник:
ФК Фехервар

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Комментарии (1)
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ZNAK_VOPROSA
21.01.2022 в 19:02
Ну да, прям таки гранд европейського футбола....
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