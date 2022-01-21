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СМИ: Ливерпуль ведет переговоры по Лунину. Реал просит 20 млн евро

Наши за границей
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(1 голосов)

Юрген Клопп хочет разгрузить Алисона Беккера

СМИ: Ливерпуль ведет переговоры по Лунину. Реал просит 20 млн евро

Фото: Getty Images / Автор - неизвестен

Новина українською

"Ливерпуль" хочет подписать украинского вратаря "Реала" Андрея Лунина, сообщает испанское издание El Nacional.

Отмечается, что клубы уже ведут переговоры по данному вопросу.

Юрген Клопп подыскивает в команду вратаря, который в тяжелом английском графике мог бы несколько разгрузить первого номера команды Алисона Беккера.

В Англии Андрею обещают больше игровой практики, шанс сыграть во внутренних кубковых матчах, а также подменять бразильца в случае травм и болезней.

Руководство "Реала" готово отпустить вратаря, который сам хочет получать больше игровой практики, но намерено получить за данный трансфер 20 млн евро.

Также сообщается, что Луниным заинтересовался "Аякс", который ищет замену Онане, который летом уйдет в "Интер".

Напомним, что в нынешнем сезоне Лунин сыграл всего два матча в Кубке Испании, в которых пропустил 2 гола.

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В статье: Реал (Мадрид) Ливерпуль Андрей Лунин
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Источник:
El Nacional

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Комментарии (7)
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Serega1111 (Киев)
21.01.2022 в 19:13
Какая разница сидеть под Куртуа или под Алисоном?
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0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
21.01.2022 в 19:06
Якщо йти, то тільки в основу. Решта - від лукавого..
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+1
0
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таврия19752009 (симферополь)
21.01.2022 в 18:59
За 20 можно терштегена купить
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+1
-2
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Romerik (YNWA)
21.01.2022 в 18:42
Когда есть Келлехер, слабо в такое верится. Ну Андрей конечно талантливее его, но чтобы закрыть кубки, в которых Ливерпуль играет полагаясь на молодеж, то вполне хватит и Келлехера. В чем смысл менять шыло на мыло. Да и в сами переговоры не очень то и верится
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
21.01.2022 в 18:33
В Англии обещают шанс во внутренних кубковых матчах? То есть, если в Реале выпускают то в Англии только шанс? А играть когда? После 50-ти?...
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.01.2022 в 18:31
продавайте ленина, а то совсем паутиной затянулся
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0
-2
Caballero (DC)
21.01.2022 в 18:25
Гранада, Сельта (?), Лілль, Аякс, Ліверпуль...
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0
0


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