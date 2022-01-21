СМИ: Ливерпуль ведет переговоры по Лунину. Реал просит 20 млн евро
Юрген Клопп хочет разгрузить Алисона Беккера
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"Ливерпуль" хочет подписать украинского вратаря "
Отмечается, что клубы уже ведут переговоры по данному вопросу.
Юрген Клопп подыскивает в команду вратаря, который в тяжелом английском графике мог бы несколько разгрузить первого номера команды Алисона Беккера.
В Англии Андрею обещают больше игровой практики, шанс сыграть во внутренних кубковых матчах, а также подменять бразильца в случае травм и болезней.
Руководство "Реала" готово отпустить вратаря, который сам хочет получать больше игровой практики, но намерено получить за данный трансфер 20 млн евро.
Также сообщается, что Луниным заинтересовался "Аякс", который ищет замену Онане, который летом уйдет в "Интер".
Напомним, что в нынешнем сезоне Лунин сыграл всего два матча в Кубке Испании, в которых пропустил 2 гола.
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