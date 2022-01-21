Лунин снова в основе Реала! Какое будущее у вратаря? Видео блог Роберто Моралеса
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Лунин вышел в основе Реал Мадрида в матче Кубка Испании против Эльче! Или это повод говорить о его прогрессе в испанском клубе? Какие шансы и перспективы украинца в Ла Лиге и какой вероятный будущий клуб для Андрея Лунина? Свежий выпуск влога Роберто Моралеса. Обсуждение в комментариях
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