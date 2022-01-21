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Лунин снова в основе Реала! Какое будущее у вратаря? Видео блог Роберто Моралеса

Наши за границей
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Лунин снова в основе Реала! Какое будущее у вратаря? Видео блог Роберто Моралеса

Роберто Моралес Автор UA-Футбол
Новина українською

Лунин вышел в основе Реал Мадрида в матче Кубка Испании против Эльче! Или это повод говорить о его прогрессе в испанском клубе? Какие шансы и перспективы украинца в Ла Лиге и какой вероятный будущий клуб для Андрея Лунина? Свежий выпуск влога Роберто Моралеса. Обсуждение в комментариях

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В статье: Андрей Лунин канал UA-Футбол
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