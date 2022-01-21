Зозуля - Мораесу: Как на Евро поехать, так он украинец, а как война, так он бразилец
Роман не остался в стороне от высказываний Мораеса
zik
Украинский нападающий "Фуэнлабрады" Роман Зозуля прокомментировал слова нападающего "Шахтера" Жуниора Мораеса
"Как на Евро поехать, так он украинец, а как война, так он бразилец", – написал Зозуля в комментариях в Фейсбуке.
Напомним, что 32-летний Зозуля в этом сезоне в 20 матчах своей команды забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
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Источник:Трибуна
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Комментарии (2)
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Algrab (Костопiль)
21.01.2022 в 19:25
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royalstas (Вінниця)
21.01.2022 в 19:21
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