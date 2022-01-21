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  4. Зозуля - Мораесу: Как на Евро поехать, так он украинец, а как война, так он бразилец
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Зозуля - Мораесу: Как на Евро поехать, так он украинец, а как война, так он бразилец

Наши за границей
(1 голосов)

Роман не остался в стороне от высказываний Мораеса

Зозуля - Мораесу: Как на Евро поехать, так он украинец, а как война, так он бразилец

zik

Новина українською

Украинский нападающий "Фуэнлабрады" Роман Зозуля прокомментировал слова нападающего "Шахтера" Жуниора Мораеса о ситуации в Украине.

"Как на Евро поехать, так он украинец, а как война, так он бразилец", – написал Зозуля в комментариях в Фейсбуке.

Напомним, что 32-летний Зозуля в этом сезоне в 20 матчах своей команды забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

Зозуля - Мораесу: Как на Евро поехать, так он украинец, а как война, так он бразилец - изображение 1
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В статье: Роман Зозуля Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (2)
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Algrab (Костопiль)
21.01.2022 в 19:25
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0
-1
royalstas (Вінниця)
21.01.2022 в 19:21
По фактам....
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0
-1


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