Зозуля - Мораесу: Как на Евро поехать, так он украинец, а как война, так он бразилец

Украинский нападающий "Фуэнлабрады" Роман Зозуля прокомментировал слова нападающего "Шахтера" Жуниора Мораеса о ситуации в Украине .

"Как на Евро поехать, так он украинец, а как война, так он бразилец", – написал Зозуля в комментариях в Фейсбуке.

Напомним, что 32-летний Зозуля в этом сезоне в 20 матчах своей команды забил 2 гола и сделал 2 ассиста.