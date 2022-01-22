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Яремчук впервые вышел в старте после коронавируса и получил самую низкую оценку среди игроков Бенфики

Наши за границей
(1 голосов)

Правда, свой момент у него все-таки был

Яремчук впервые вышел в старте после коронавируса и получил самую низкую оценку среди игроков Бенфики

Фото: Benfica SL

Новина українською

В рамках 19-го тура португальского чемпионата "Арока" принимала "Бенфику". Украинский форвард Роман Яремчук вышел в стартовом составе орлов и был заменен после первого тайма.

Нападающий не нанес ни одного удара по воротам, правда однажды получил мяч в опасной зоне чужой штрафной, однако все равно не смог пробить. В его активе всего пять точных передач из шести.

WhoScored оценил действия украинца в 6.21 – это самый плохой балл среди всех игроков "Бенфики".

Это первый матч Яремчука в стартовом составе после перенесенного коронавируса. В поединке 18 тура Роман вышел на замену и провел 18 минут на поле, не отличившись результативными действиями.

Отметим, что "орлы" забили по одному голу в каждом из таймов и выиграли со счетом 2:0. Сейчас подопечные Вериссиму идут третьими в чемпионате, уступая второму "Спортингу" тремя очками и первому "Порту" шестью зачетными пунктами. При этом “Бенфика” сыграли на один матч больше.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.01.2022 в 09:46
Такой уж он!
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