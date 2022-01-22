Яремчук впервые вышел в старте после коронавируса и получил самую низкую оценку среди игроков Бенфики
Правда, свой момент у него все-таки был
Фото: Benfica SL
В рамках 19-го тура португальского чемпионата "Арока" принимала "Бенфику". Украинский форвард Роман Яремчук вышел в стартовом составе орлов и был заменен после первого тайма.
Нападающий не нанес ни одного удара по воротам, правда однажды получил мяч в опасной зоне чужой штрафной, однако все равно не смог пробить. В его активе всего пять точных передач из шести.
WhoScored оценил действия украинца в 6.21 – это самый плохой балл среди всех игроков "Бенфики".
Это первый матч Яремчука в стартовом составе после перенесенного коронавируса. В поединке 18 тура Роман вышел на замену и провел 18 минут на поле, не отличившись результативными действиями.
Отметим, что "орлы" забили по одному голу в каждом из таймов и выиграли со счетом 2:0. Сейчас подопечные Вериссиму идут третьими в чемпионате, уступая второму "Спортингу" тремя очками и первому "Порту" шестью зачетными пунктами. При этом “Бенфика” сыграли на один матч больше.
Популярное сейчас
- Леднев уехал в Венгрию, Металлист подписал латиноамериканца. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Металлист закрыл сделку по трансферу украинского вратаря из Первой лиги
- Денис Попов: Тебе в лицо улыбаются, а потом сидят в студиях и пылесосят - хотелось в тот момент порвать просто
- Зозуля - Мораесу: Как на Евро поехать, так он украинец, а как война, так он бразилец
- Олег Блохин купил себе внедорожник Audi более чем за 2 млн гривен - ФОТО
- Звездный форвард Александрии сыграл свадьбу с роскошной испанкой. ФОТО