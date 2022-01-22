Миколенко не вошел в заявку Эвертона на первый матч нового тренера

В рамках 23-го раунда АПЛ "Эвертон" примет "Астон Виллу" на "Гудисон Парк". Украинский левый защитник Виталий Миколенко не только вошел в стартовый состав, но вообще не попал в заявку на матч.

Duncan Ferguson has named his Everton team to face Aston Villa…#EVEAVL ???? #COYB pic.twitter.com/HNQ3PMq4xu — Everton (@Everton) January 22, 2022

На левом фланге защиты появился Бен Годфри, который последние два поединка играл в центре обороны.

Отметим, что это дебютная встреча нового тренера "ирисок" Даррена Фергюсона. Именно шотландец заменил уволенного Рафаэля Бенитеса, при руководстве которого был оформлен трансфер Виталия.

Правда, Миколенко прибыл на матч – он вместе со всеми игроками “Эвертона” выходил из автобуса.

Поединок между “Эвертоном” и “Астон Виллой” начнется в 14:30. UA-Футбол проведет онлайн текст этой встречи.