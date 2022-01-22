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Миколенко не вошел в заявку Эвертона на первый матч нового тренера

Наши за границей
(1 голосов)

Вот это поворот

Миколенко не вошел в заявку Эвертона на первый матч нового тренера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 23-го раунда АПЛ "Эвертон" примет "Астон Виллу" на "Гудисон Парк". Украинский левый защитник Виталий Миколенко не только вошел в стартовый состав, но вообще не попал в заявку на матч.

На левом фланге защиты появился Бен Годфри, который последние два поединка играл в центре обороны.

Отметим, что это дебютная встреча нового тренера "ирисок" Даррена Фергюсона. Именно шотландец заменил уволенного Рафаэля Бенитеса, при руководстве которого был оформлен трансфер Виталия.

Правда, Миколенко прибыл на матч – он вместе со всеми игроками “Эвертона” выходил из автобуса.

Поединок между “Эвертоном” и “Астон Виллой” начнется в 14:30. UA-Футбол проведет онлайн текст этой встречи.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Комментарии (13)
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Pianist (Киев)
22.01.2022 в 14:33
А что тут странного? Странно было всё, что было до этого. Что вполне неплохой, но очень психологически неустойчивый игрок чемпиона Украины заинтересовал такую команду, как клуб англ Премьер Лиги. Да и ещё за такие деньги! Искреннее хорошо отношусь к Миколенко, реально желаю расти и тд. - но давайте будем объективны, и чуть приземлимся на землю. Наши клубы, наш чемпионат и наши игроки - крутые здесь. Великие, любимые и «мальдивные» такие. Больше нигде. Это факт.
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0
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Андрейка Королевский (Харьков)
22.01.2022 в 14:38
Особенно странно что зинченко в ман сити,неужели нет в мире какого нибудь испанца или бразильца на его позицию
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0
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
22.01.2022 в 14:31
Неприятная ситуация.
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Boris B. (Харьков)
22.01.2022 в 14:27
Миколенко в Инстаграмме разместил анонс матча, своё фото в форме. Никакого Ковида. Парень, судя по всему, вчера не сомневался, что он в составе. Может, в последний момент лодыжку подвернул?
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Tasha19
22.01.2022 в 14:15
Я так розумію, якщо прибув з командою, то ні ковіду, ні травми в нього не було. Тут, або якісь проблеми виникли вже перед самою грою, або просто не потрапив в заявку.
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0
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Андрейка Королевский (Харьков)
22.01.2022 в 14:32
А я так розумию новый тренер посмотрел на Миколенко и ему все стало понятно...
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+1
0
Savage0059 (Kyiv)
22.01.2022 в 14:10
Теперь ждём отчёты о выходе Миколенко... Из автобуса и в автобус.
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+2
-1
Number13 (Мариуполь)
22.01.2022 в 14:06
Вот и сказочке конец...
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+3
-2
MaximSK (Киев)
22.01.2022 в 13:56
Если это не травма, то это стремная ситуация, значит тренер видит другого игрока на его позиции.
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+4
-1
avatar
Bush_Dima (Чернігів)
22.01.2022 в 13:54
У нього були проблеми зі здоров'ям, він і тренування пропускав.
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+2
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
22.01.2022 в 13:54
Миколенко будет опять плакать?
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+4
-7
тутти-10 (Сумська область)
22.01.2022 в 14:33
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0
0
royalstas (Вінниця)
22.01.2022 в 13:44
Лол ну це рілі смішно)
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+3
-4


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