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Английский источник: Миколенко пропустил матч с Астон Виллой из-за травмы

Наши за границей
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(1 голосов)

Потому он и не вошел в заявку

Английский источник: Миколенко пропустил матч с Астон Виллой из-за травмы

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник Виталий Миколенко не вошел в заявку "Эвертона" на матч АПЛ против "Астон Виллы". Как сообщает английско-украинский источник Zorya Londonsk в Твиттере левый бек пропустил этот поединок из-за травмы спины.

Информации о сроках обновления пока нет. Отметим, что, несмотря на повреждения, Виталий прибыл вместе с командой на “Гудисон Парк”.

Напомним, что после официального перехода в "Эвертон" 1 января Миколенко провел два полных поединка, сыграв максимально возможные 210 минут.

Следующую встречу "ириски" проведут после двухнедельной паузы в рамках Кубка Англии: подопечные Даррена Фергюсона примут дома "Брентфорд".

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
Zorya Londonsk

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.01.2022 в 16:41
И потихоньку, потихоньку, привыкай о пассивном доходе!
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