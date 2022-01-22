Английский источник: Миколенко пропустил матч с Астон Виллой из-за травмы

Украинский защитник Виталий Миколенко не вошел в заявку "Эвертона" на матч АПЛ против "Астон Виллы" . Как сообщает английско-украинский источник Zorya Londonsk в Твиттере левый бек пропустил этот поединок из-за травмы спины.

Информации о сроках обновления пока нет. Отметим, что, несмотря на повреждения, Виталий прибыл вместе с командой на “Гудисон Парк”.

Напомним, что после официального перехода в "Эвертон" 1 января Миколенко провел два полных поединка, сыграв максимально возможные 210 минут.

Следующую встречу "ириски" проведут после двухнедельной паузы в рамках Кубка Англии: подопечные Даррена Фергюсона примут дома "Брентфорд".