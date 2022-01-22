Английский источник: Миколенко пропустил матч с Астон Виллой из-за травмы
Потому он и не вошел в заявку
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник
Информации о сроках обновления пока нет. Отметим, что, несмотря на повреждения, Виталий прибыл вместе с командой на “Гудисон Парк”.
Напомним, что после официального перехода в "Эвертон" 1 января Миколенко провел два полных поединка, сыграв максимально возможные 210 минут.
Следующую встречу "ириски" проведут после двухнедельной паузы в рамках Кубка Англии: подопечные Даррена Фергюсона примут дома "Брентфорд".
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