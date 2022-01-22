Ярмоленко не вышел в старте 10-й матч подряд, а против МЮ просидел всю игру на лавке запасных

В матче 23-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" дома минимально обыграл "Вест Хэм". Победу для "красных дьяволов" на 90+3 вырвал форвард Маркус Рашфорд.

Вингер лондонцев Андрей Ярмоленко начал эту встречу на скамейке запасных и по ходу поединка так и не появился на поле.

Последний раз украинец выходил на поле в матче прошлого тура АПЛ против "Лидсса".

В текущем сезоне во всех турнирах 32-летний Ярмоленко принял участие в 21 матче, забил 1 гол и оформил 3 ассиста.