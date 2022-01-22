Ярмоленко не вышел в старте 10-й матч подряд, а против МЮ просидел всю игру на лавке запасных
Мойес совсем не верит в украинца
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 23-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед"
Вингер лондонцев Андрей Ярмоленко начал эту встречу на скамейке запасных и по ходу поединка так и не появился на поле.
Последний раз украинец выходил на поле в матче прошлого тура АПЛ против "Лидсса".
В текущем сезоне во всех турнирах 32-летний Ярмоленко принял участие в 21 матче, забил 1 гол и оформил 3 ассиста.
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