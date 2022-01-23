Агент Леднева: Богдан ушел из Динамо из-за большой конкуренции
В Венгрии у него будет игровая практика
Фото: dynamo.kiev.ua/Автор - Ю.Юрьев
Агент украинского полузащитника Богдана Леднева Александр Карпов прокомментировал
“Богдан амбициозный футболист, всегда ставит перед собой цель получать максимальное колличество игрового времени. Сейчас Богдан ушел по нескольким причинам, в первую очередь ввиду большой конкуренции в составе киевского “Динамо”, это не всегда получалось.
Спасибо клубу, “Динамо” пошло навстречу игроку и дало возможность Богдану попробовать свои силы в хорошем европейском клубе, где футболист рассчитывает получить максимальную игровую практику. Это очень важно для развития игрока и от этого получают пользу все три стороны - и Леднев, и “Динамо”, и “Фехервар”.
Считаю на сегодняшний день “Фехервар” отличным вариантом для того, чтобы Богдан прогрессировал.
Команда старается играть в атакующий футбол, имеет самые высокие амбиции в национальном чемпионате. Венгры тщательно изучили стиль, манеру игры Богдана и четко осознают, где и как использовать его сильные стороны на поле.
Поскольку это первый иностранный клуб в карьере Богдана, очень важно максимально быстро адаптироваться к новым футбольным и бытовым реалиям. И с этой точки зрения очень важно присутствие в команде наших украинских футболистов. Уверен, и Женя Макаренко, и Ваня Петряк, который уже много лет живет в Будапеште, помогут Богдану максимально быстро влиться в коллектив и с первых игр показывать свой уровень.
Конечно, “Динамо” для Богдана родной клуб и мечта стабильно и успешно выступать в составе “Динамо” никуда не делась, поэтому после окончании аренды, Богдан в первую очередь обсудит своё будущее с руководством и тренерским штабом киевского “Динамо”.
Будут ли в Венгрии еще украинцы? Да, насколько я знаю, на сегодняшний день венгерский клуб интересуется еще одним игроком с украинским паспортом, знаю, что сейчас клубы находятся в переговорном процессе. Не называя фамилий и клуба, могу сказать одно, что это игрок оборонительного плана”, - сказал Карпов.
Напомним, что Леднев перешел в "Фехервар" на правах аренды до конца этого года. Отметим, что он стал третьим украинцем в клубе после Ивана Петряка и Евгения Макаренко.
Также добавим, что "Фехервар" занимает четвертое место в чемпионате Венгрии, уступая первому "Ференцварошу" шестью очками. Пока в первенстве пауза – 30 января, команда проведет дебютный официальный матч этого года.
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