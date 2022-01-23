Сборная Польши готова предложить Шевченко меньше, чем он хочет, но больше, чем он зарабатывал у Дженоа
Андрей Николаевич остается номером один в списке кандидатов
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший тренер сборной Украины и итальянского Дженоа Андрей Шевченко до сих пор остается лидером на должность наставника сборной Польши. Об этом сообщает Sportowe Fakty.
Поляки готовы предложить Шевченко зарплату 200 тысяч евро в месяц, а за год оклад украинского специалиста будет составлять 2,4 млн евро. Отметим, что по данным СМИ Андрей Николаевич хотел получать 3 млн евро, а вот в “Дженоа” по данным СМИ он зарабатывал от 1,8 до 2 млн.
В последние дни главным кандидатом на должность главного тренера "кадры" был Адам Навалка, но, как передает журналист Марек Вавжиновский, польский специалист не является лучшим кандидатом по мнению президента Польской футбольной ассоциации.
Сам Шевченко не против возглавить сборную Польши и готов пойти на уменьшение своих финансовых аппетитов.
Напомним, что "кадра" проведет свой следующий матч 24 марта против сборной России в гостях. Это будет полуфинальный поединок плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022.
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