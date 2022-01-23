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Сборная Польши готова предложить Шевченко меньше, чем он хочет, но больше, чем он зарабатывал у Дженоа

Наши за границей
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(2 голосов)

Андрей Николаевич остается номером один в списке кандидатов

Сборная Польши готова предложить Шевченко меньше, чем он хочет, но больше, чем он зарабатывал у Дженоа

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший тренер сборной Украины и итальянского Дженоа Андрей Шевченко до сих пор остается лидером на должность наставника сборной Польши. Об этом сообщает Sportowe Fakty.

Поляки готовы предложить Шевченко зарплату 200 тысяч евро в месяц, а за год оклад украинского специалиста будет составлять 2,4 млн евро. Отметим, что по данным СМИ Андрей Николаевич хотел получать 3 млн евро, а вот в “Дженоа” по данным СМИ он зарабатывал от 1,8 до 2 млн.

В последние дни главным кандидатом на должность главного тренера "кадры" был Адам Навалка, но, как передает журналист Марек Вавжиновский, польский специалист не является лучшим кандидатом по мнению президента Польской футбольной ассоциации.

Сам Шевченко не против возглавить сборную Польши и готов пойти на уменьшение своих финансовых аппетитов.

Напомним, что "кадра" проведет свой следующий матч 24 марта против сборной России в гостях. Это будет полуфинальный поединок плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022.

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В статье: Андрей Шевченко Польша Дженоа (Генуя)
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Источник:
Sportowe Fakty

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Комментарии (8)
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Michael-K (Івано-Франківськ)
23.01.2022 в 13:26
Це він має готувати Польщу до гри з рашкою?!Ризикований вибір сусідів!Я б на їх місці добре подумав, надто висока ціна помилки!Тут результат потрібен відразу, з Дженоа цього не сталось...
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alex 66 (Кременчук)
23.01.2022 в 13:23
Если все же пройдет в сб.Польши, то пусть только попробует обоср@ться с орками. Тогда точно в гольф.
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0
0
kapost (Винница)
23.01.2022 в 13:15
Поляки, що ви чудите...
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+1
0
krakow (Херсон)
23.01.2022 в 13:02
Жаль,что именно сб. Польши послужит контрольным выстрелом, для этого чучела.
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+2
0
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walcom (Киев)
23.01.2022 в 12:44
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
23.01.2022 в 12:38
Осталось еще с поляками опозорится на тренерской деятельности чтобы его вообще больше никуда не позвали.
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+4
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satellite (Харьков)
23.01.2022 в 12:01
Что то я пропустил или не правильно изначально понял??? Писали что у Шевы зарплаты была в Дженоа,2,3. ляма в год. А тут пишут что 1,8.
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0
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Chizes (Кировоград)
23.01.2022 в 12:24
Возможно писали, что 2,3 $, а в евро 1,8-2
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0
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