Тренер Эвертона: Миколенко не был готов к матчу

Левый защитник "Эвертона" Виталий Миколенко пропустил матч 23-го тура Английской Премьер-лиги против "Астон Виллы". Наставник "ирисок" Данкан Фергюсон объяснил, почему украинец отсутствовал даже в заявке.

Шотландский специалист отметил, что Миколенко не готов к матчу. Также из-за этого он пропустил две последние тренировки "Эвертона".

Отметим, что английский источник сообщал, что у Виталия травма спины .

Напомним, что Миколенко принял участие в двух из трех матчей "Эвертона" после своего трансфера. Когда он попадал в заявку, то проводил на поле максимальное количество минут.

Следующий поединок "ириски" проведут 5 февраля против "Брентфорда" в рамках 1/16 финала Кубка Англии, а в АПЛ сыграют уже 8 января против "Ньюкасла". Сейчас в чемпионате первая двухнедельная пауза с начала сезона.