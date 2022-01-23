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Тренер Эвертона: Миколенко не был готов к матчу

Наши за границей
(1 голосов)

Из-за этого он не попал в заявку

Тренер Эвертона: Миколенко не был готов к матчу

Фото: evertonfc.com

Новина українською

Левый защитник "Эвертона" Виталий Миколенко пропустил матч 23-го тура Английской Премьер-лиги против "Астон Виллы". Наставник "ирисок" Данкан Фергюсон объяснил, почему украинец отсутствовал даже в заявке.

Шотландский специалист отметил, что Миколенко не готов к матчу. Также из-за этого он пропустил две последние тренировки "Эвертона".

Отметим, что английский источник сообщал, что у Виталия травма спины.

Напомним, что Миколенко принял участие в двух из трех матчей "Эвертона" после своего трансфера. Когда он попадал в заявку, то проводил на поле максимальное количество минут.

Следующий поединок "ириски" проведут 5 февраля против "Брентфорда" в рамках 1/16 финала Кубка Англии, а в АПЛ сыграют уже 8 января против "Ньюкасла". Сейчас в чемпионате первая двухнедельная пауза с начала сезона.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Данкан Фергюсон Виталий Миколенко
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Комментарии (7)
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kapost (Винница)
23.01.2022 в 13:14
Ну, почалося. Зараз не готовий, потім заліковує, потім не грає, бо відновлюється, потім аренда в Лутон, а потім на трансфер))
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
23.01.2022 в 13:03
Там вся команда не готова до матчів. Зараз Евертон на кшталт Дженоа. Ні нападу, ні захисту. Один воротар...
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vadooo (Слатино)
23.01.2022 в 12:56
Тревожный звонок !
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+1
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Alexandr 89 (Nova Kahovka)
23.01.2022 в 12:51
Что то мне этот шотландец уже не нравится. Не был готов к матчу, по какой причине конкретно ??
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+1
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Papaye (Dnipro)
23.01.2022 в 13:07
Ну, шотландцы сильно оскорбились на реакцию Петракова и Павелко на жеребьёвке. Кто знает, что у этого в голове? Может он теперь люто ненавидит украинцев.
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0
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MaximSK (Киев)
23.01.2022 в 13:23
У него были проблемы со спиной.
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0
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Olegyurchak (Хмельницький )
23.01.2022 в 12:36
Шотландец "готовит" украинскую защиту к матчу сборных...
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+4
0


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