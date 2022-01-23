Тренер Эвертона: Миколенко не был готов к матчу
Из-за этого он не попал в заявку
Фото: evertonfc.com
Левый защитник "Эвертона" Виталий Миколенко пропустил матч 23-го тура Английской Премьер-лиги против "Астон Виллы". Наставник "ирисок" Данкан Фергюсон объяснил, почему украинец отсутствовал даже в заявке.
Шотландский специалист отметил, что Миколенко не готов к матчу. Также из-за этого он пропустил две последние тренировки "Эвертона".
Отметим, что
Напомним, что Миколенко принял участие в двух из трех матчей "Эвертона" после своего трансфера. Когда он попадал в заявку, то проводил на поле максимальное количество минут.
Следующий поединок "ириски" проведут 5 февраля против "Брентфорда" в рамках 1/16 финала Кубка Англии, а в АПЛ сыграют уже 8 января против "Ньюкасла". Сейчас в чемпионате первая двухнедельная пауза с начала сезона.
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