Коваленко впервые за семь матчей выйдет в старте Специи

В рамках 23-го тура чемпионата Италии "Специя" примет "Сампдорию" на "Стадио Альберто Пикко". Наставник хозяев Тьяго Мотта выпустил украинского полузащитника Виктора Коваленко в старте команды.

???? STARTING XI



???? Le undici Aquile in campo per #SpeziaSamp



POWERED BY ➡️ @eToro pic.twitter.com/QgvDo21ITG