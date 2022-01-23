Коваленко впервые за семь матчей выйдет в старте Специи
Тренер решил довериться украинскому игроку
acspezia.com
В рамках 23-го тура чемпионата Италии "Специя" примет "Сампдорию" на "Стадио Альберто Пикко". Наставник хозяев Тьяго Мотта выпустил украинского полузащитника Виктора Коваленко в старте команды.
???? STARTING XI— Spezia Calcio (@acspezia) January 23, 2022
???? Le undici Aquile in campo per #SpeziaSamp
POWERED BY ➡️ @eToro pic.twitter.com/QgvDo21ITG
Это первый матч футболиста в основе с 13 декабря прошлого года – тогда он играл против “Ромы”. С того времени Коваленко ни разу не выходил с первых минут. Виктор трижды появлялся со скамьи для запасных, дважды проводил весь матч на замене и однажды не попал в заявку из-за положительного теста на коронавирус.
Отметим, что в предыдущем поединке Коваленко стал джокером Мотты, ведь после выхода на замену отдал победный ассист, благодаря чему команда завоевала три очка.
Матч между "Специей" и "Сампдорией" начнется в 16:00.
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