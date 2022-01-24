Коваленко получил самую низкую оценку в матче против Сампдории

Украинский полузащитник "Специи" Виктор Коваленко вышел в стартовом составе на матч 23-го тура Серии А против "Сампдории" (1:0).

25-летний украинец провел на поле 64 минуты, после чего его заменил Кевин Агудело. За это время Коваленко 26 раз коснулся мяча, ни разу не ударил по воротам, сделал 13 точных пасов (точность 76%), выиграл 1 верховую дуэль из 5.

Действия украинского хавбека были оценены в 6.1 и 5.9 от SofaScore и WhoScored соответственно.

Напомним, в нынешнем сезоне Коваленко отыграл 15 матчей в чемпионате, в которых забил 1 гол и выполнил 3 результативные передачи.