  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Коваленко получил самую низкую оценку в матче против Сампдории
В тренде

Коваленко получил самую низкую оценку в матче против Сампдории

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец провел не самый удачный поединок

Коваленко получил самую низкую оценку в матче против Сампдории

Фото: acspezia.com

Новина українською

Украинский полузащитник "Специи" Виктор Коваленко вышел в стартовом составе на матч 23-го тура Серии А против "Сампдории" (1:0).

25-летний украинец провел на поле 64 минуты, после чего его заменил Кевин Агудело. За это время Коваленко 26 раз коснулся мяча, ни разу не ударил по воротам, сделал 13 точных пасов (точность 76%), выиграл 1 верховую дуэль из 5.

Действия украинского хавбека были оценены в 6.1 и 5.9 от SofaScore и WhoScored соответственно.

Коваленко получил самую низкую оценку в матче против Сампдории - изображение 1Коваленко получил самую низкую оценку в матче против Сампдории - изображение 2

Напомним, в нынешнем сезоне Коваленко отыграл 15 матчей в чемпионате, в которых забил 1 гол и выполнил 3 результативные передачи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сампдория (Генуя) Виктор Коваленко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
SofaScore

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...