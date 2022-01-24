Известен возможный тренерский штаб Шевченко в сборной Польши

Польский футбольный союз занимается формированием тренерского штаба национальной сборной. Сообщалось, что украинский специалист Андрей Шевченко дал согласие возглавить польскую команду.

Официально Шевченко еще не назначен, однако есть уже слухи о том, кто войдет в тренерский штаб наставника. По данным источника, помощниками 45-летнего украинца могут стать Ежи Дудек и Лукаш Пищек.

Впрочем, Пищек уже подтвердил информацию о переговорах с Польским футбольным союзом. 36-летний футболист пока не завершил карьеру игрока. Защитник выступает у себя на родине за "Гочалковице-Здруй".

"Если я войду в штаб, то все будут знать, в какой роли. А если нет, то тема закрыта", - сказал Пищек.

Напомним, что в марте сборная Польши проведет матч против России в рамках плей-офф отбора на ЧМ-2022 в Катаре.