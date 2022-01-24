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Известен возможный тренерский штаб Шевченко в сборной Польши

Наши за границей
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(2 голосов)

Украинец вскоре возглавит национальную команду

Известен возможный тренерский штаб Шевченко в сборной Польши

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Польский футбольный союз занимается формированием тренерского штаба национальной сборной. Сообщалось, что украинский специалист Андрей Шевченко дал согласие возглавить польскую команду.

Официально Шевченко еще не назначен, однако есть уже слухи о том, кто войдет в тренерский штаб наставника. По данным источника, помощниками 45-летнего украинца могут стать Ежи Дудек и Лукаш Пищек.

Впрочем, Пищек уже подтвердил информацию о переговорах с Польским футбольным союзом. 36-летний футболист пока не завершил карьеру игрока. Защитник выступает у себя на родине за "Гочалковице-Здруй".

"Если я войду в штаб, то все будут знать, в какой роли. А если нет, то тема закрыта", - сказал Пищек.

Напомним, что в марте сборная Польши проведет матч против России в рамках плей-офф отбора на ЧМ-2022 в Катаре.

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В статье: Андрей Шевченко Лукаш Пищек Ежи Дудек Национальная сборная Польши
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Источник:
pilkanozna.pl

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Комментарии (5)
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Caballero (DC)
24.01.2022 в 12:30
А італійську банду не привезе?
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zloyded (Киев)
24.01.2022 в 12:21
Уже новый тренер нарисовался Ян Урбан Меняйте пластинку, новый тренерский штаб собирайте
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
24.01.2022 в 11:50
ухты, так поляки тоже посмотрели слугу норода и решили что нужно поставить новое молодое литсо и просто перестать проигрывать
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0
-1
KadimXa (Харьков)
24.01.2022 в 12:18
Что ты несёшь дурачек...
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+1
0
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alex.belogubko (одесса)
24.01.2022 в 11:30
Шева не бери не каких помощников --уволят и вся компенсация твоя -не надо не с кем делиться -хорошая идея как надо зарабатывать а потом следующий клуб или сборная --а не замахнуться тебе на Эмираты-Африку -Китай
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