Украинский футболист нашел себе новую команду в Казахстане

34-летний украинский голкипер Сергей Литовченко стал игроком казахстанского ФК "Махтаарал".

К слову, новый клуб украинца готовится дебютировать в сильнейшем дивизионе чемпионата Казахстана.

В прошлом сезоне Литовченко выступал за казахстанский "Акжайык", который покинул в статусе свободного агента. Вратарь пропустил 22 мяча в 19 матчах, из которых в пяти отстоял на "ноль". По итогам КПЛ-2021 экс-команда украинца заняла девятое место в турнирной таблице чемпионата.

Напомним, что в Украине Литовченко известен по выступлениям за "Волынь", "Нефтяник", донецкий "Олимпик", "Гелиос" из Харькова, "Черноморец" и "Львов".