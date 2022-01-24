Украинский футболист нашел себе новую команду в Казахстане
Вратарь будет играть за дебютанта КПЛ
Фото: instagram.com/maktaaralfc
34-летний украинский голкипер Сергей Литовченко стал игроком казахстанского ФК "Махтаарал".
К слову, новый клуб украинца готовится дебютировать в сильнейшем дивизионе чемпионата Казахстана.
В прошлом сезоне Литовченко выступал за казахстанский "Акжайык", который покинул в статусе свободного агента. Вратарь пропустил 22 мяча в 19 матчах, из которых в пяти отстоял на "ноль". По итогам КПЛ-2021 экс-команда украинца заняла девятое место в турнирной таблице чемпионата.
Напомним, что в Украине Литовченко известен по выступлениям за "Волынь", "Нефтяник", донецкий "Олимпик", "Гелиос" из Харькова, "Черноморец" и "Львов".
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