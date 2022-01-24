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Украинский футболист нашел себе новую команду в Казахстане

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Вратарь будет играть за дебютанта КПЛ

Украинский футболист нашел себе новую команду в Казахстане

Фото: instagram.com/maktaaralfc

Новина українською

34-летний украинский голкипер Сергей Литовченко стал игроком казахстанского ФК "Махтаарал".

К слову, новый клуб украинца готовится дебютировать в сильнейшем дивизионе чемпионата Казахстана.

В прошлом сезоне Литовченко выступал за казахстанский "Акжайык", который покинул в статусе свободного агента. Вратарь пропустил 22 мяча в 19 матчах, из которых в пяти отстоял на "ноль". По итогам КПЛ-2021 экс-команда украинца заняла девятое место в турнирной таблице чемпионата.

Напомним, что в Украине Литовченко известен по выступлениям за "Волынь", "Нефтяник", донецкий "Олимпик", "Гелиос" из Харькова, "Черноморец" и "Львов".

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В статье: Сергей Литовченко
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Источник:
ФК Мактаарал

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