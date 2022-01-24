Зарплату Шевченко в сборной Польши покроет фирма, принадлежащая правительству - СМИ
Украинец все ближе к работе в Польше
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Бывший тренер сборной Украины и "Дженоа" Андрей Шевченко все еще близок к назначению в сборную Польши, сообщает vZbirna.
Согласно данным источника, большую часть зарплаты Шевченко будет выплачивать фирма, принадлежащая польскому правительству.
Ранее сообщалось, что 45-летний украинец будет получать зарплату в размере 2,5 млн. евро в год, а часть средств будет выплачивать Польский футбольный союз, остальные – спонсоры.
Открытым остается вопрос согласования всех нюансов нового контракта с "Дженоа". Как известно, соглашение Шевченко с итальянским клубом до сих пор не разорвано.
В то же время, сегодня стало известно, что президент Федерации футбола Польши Цезарий Кулеша проведет переговоры с наставником с ФК "Гурник" - он является также кандидатом на эту должность.
Напомним, что новый главный тренер сборной Польши должен быть представлен 31 января.
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