Зарплату Шевченко в сборной Польши покроет фирма, принадлежащая правительству - СМИ

Бывший тренер сборной Украины и "Дженоа" Андрей Шевченко все еще близок к назначению в сборную Польши, сообщает vZbirna.

Согласно данным источника, большую часть зарплаты Шевченко будет выплачивать фирма, принадлежащая польскому правительству.

Ранее сообщалось, что 45-летний украинец будет получать зарплату в размере 2,5 млн. евро в год, а часть средств будет выплачивать Польский футбольный союз, остальные – спонсоры.

Открытым остается вопрос согласования всех нюансов нового контракта с "Дженоа". Как известно, соглашение Шевченко с итальянским клубом до сих пор не разорвано.

В то же время, сегодня стало известно, что президент Федерации футбола Польши Цезарий Кулеша проведет переговоры с наставником с ФК "Гурник" - он является также кандидатом на эту должность.

Напомним, что новый главный тренер сборной Польши должен быть представлен 31 января.