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Цыганык: Шевченко должен решить вопрос с Дженоа, Польша не будет платить отступные

Наши за границей
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(2 голосов)

Андрей Николаевич остается на контракте в итальянском клубе

Цыганык: Шевченко должен решить вопрос с Дженоа, Польша не будет платить отступные

Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганик рассказал о ситуации с возможным трудоустройством Андрея Шевченко в сборной Польши.

"У президента Футбольного союза Польши Цезария Кулеши был разговор с Андреем Шевченко, во время которого он предложил украинцу возглавить польскую команду. Но сам Шевченко сказал, что на данном этапе у него не решен вопрос с "Дженоа".

Кулеши должен выбрать нового наставника до 31 января. Шевченко сказал, что едва ли сможет решить вопрос с "Дженоа" до этой даты. Но если это удастся, он готов рассматривать предложение возглавить сборную Польши.

На сегодняшний момент Шевченко не вправе расторгнуть контракт с "Дженоа". Руководство генуэзского клуба должно нарисовать дорожную карту, как именно клуб будет расходиться с украинским наставником: либо будет продолжать выплачивать ему деньги в полном объеме, либо попытается расторгнуть сделку и предложить компенсацию. Сейчас мяч на стороне "Дженоа".

Поляки не собираются платить "Дженоа" компенсацию за Шевченко.

Шевченко интересовались другие клубы, но до конкретных разговоров дело не дошло. Теперь ему нужно решить вопрос с "Дженоа".

Является ли Шевченко для Цезария Кулеши главным кандидатом на должность главного тренера сборной Польши? Да, но есть определенные обстоятельства, которые могут повлиять на то, что этого не произойдет.

Хочет ли сам Шевченко? Вопрос риторический. Каждый человек желает работать. Ему было бы интересно уехать на чемпионат мира. У поляков достаточно хорошая команда", - сказал Цыганык.

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В статье: Андрей Шевченко Польша Дженоа (Генуя)
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (2)
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Litb@rski (Кёльн)
24.01.2022 в 19:53
Циганык так всё излагает , будто сам присутствовал при разговорах
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Цап-царап (Харків)
24.01.2022 в 19:20
Шева в погоне за длинным баблом...
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