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Если Фехервар выкупит Леднева, у Динамо будет опция обратного выкупа за 3 млн евро

Наши за границей
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Довольно закрученный контрактный сюжет

Если Фехервар выкупит Леднева, у Динамо будет опция обратного выкупа за 3 млн евро

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о некоторых нюансах аренды венгерским "Фехерваром" украинского хавбека "Динамо" Богдано Леднева.

Как сообщает источник, аренда игрока обошлась "Фехервару" в 100 тысяч евро. Также у венгерского клуба будет опция выкупа за 2 млн евро.

Однако, при этом, если "Фехервар" выкупит Леднева, то "Динамо" будет иметь первоочередное право обратного выкупа Богдана за 3 млн евро.

Также отметим, что в нынешнем сезоне 23-летний Леднев сыграл в 10 матчах (185 минут в общем), результативными действиями не отмечался.

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В статье: Динамо (Киев) Игорь Цыганык Богдан Леднев МОЛ Фехервар
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Источник:
Football Hub

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