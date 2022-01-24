Если Фехервар выкупит Леднева, у Динамо будет опция обратного выкупа за 3 млн евро

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о некоторых нюансах аренды венгерским "Фехерваром" украинского хавбека "Динамо" Богдано Леднева .

Как сообщает источник, аренда игрока обошлась "Фехервару" в 100 тысяч евро. Также у венгерского клуба будет опция выкупа за 2 млн евро.

Однако, при этом, если "Фехервар" выкупит Леднева, то "Динамо" будет иметь первоочередное право обратного выкупа Богдана за 3 млн евро.

Также отметим, что в нынешнем сезоне 23-летний Леднев сыграл в 10 матчах (185 минут в общем), результативными действиями не отмечался.