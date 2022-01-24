Если Фехервар выкупит Леднева, у Динамо будет опция обратного выкупа за 3 млн евро
Довольно закрученный контрактный сюжет
Фото: ФК Динамо
Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о некоторых нюансах
Как сообщает источник, аренда игрока обошлась "Фехервару" в 100 тысяч евро. Также у венгерского клуба будет опция выкупа за 2 млн евро.
Однако, при этом, если "Фехервар" выкупит Леднева, то "Динамо" будет иметь первоочередное право обратного выкупа Богдана за 3 млн евро.
Также отметим, что в нынешнем сезоне 23-летний Леднев сыграл в 10 матчах (185 минут в общем), результативными действиями не отмечался.
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Источник:Football Hub
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