Езерский: Шевченко ставит на весы свою дальнейшую тренерскую карьеру
Принять сборную Польше перед стыковыми матчами - серьезный вызов
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Экс-игрок национальной
"Похоже, Андрею Шевченко понравились такие вызовы. Несколько месяцев назад он согласился возглавить аутсайдера Серии А – "Дженоа", однако долго в Италии не задержался.
Теперь вот очередной вызов. И снова в непростой момент, нужно быть очень уверенным в своих силах, чтобы решиться стать у руля "Кадры" перед самыми важными поединками в борьбе за путевку в финальную часть чемпионата мира. Остается надеяться, что Андрей Шевченко все хорошенько взвесил и уже владеет информацией о возможностях своих новых подопечных. Ведь на кону и его дальнейшая тренерская карьера.
К сожалению, мы не владеем информацией о ходе переговоров Шевченко с руководством польского футбольного союза, неизвестно, на какой срок ему предлагают контракт, кто войдет в тренерский штаб, какое влияние будут иметь результаты раунда плей-офф в борьбе за путевку в Катар.
Поэтому пока лучше запастись терпением и дождаться официальной информации о новом рулевом "Кадры", а уже потом, что-то комментировать", - сказал Езерский.
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