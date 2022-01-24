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Езерский: Шевченко ставит на весы свою дальнейшую тренерскую карьеру

Наши за границей
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(3 голосов)

Принять сборную Польше перед стыковыми матчами - серьезный вызов

Езерский: Шевченко ставит на весы свою дальнейшую тренерскую карьеру

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-игрок национальной сборной Украины Владимир Езерский прокомментировал возможное назначение Андрея Шевченко в сборную Польши.

"Похоже, Андрею Шевченко понравились такие вызовы. Несколько месяцев назад он согласился возглавить аутсайдера Серии А – "Дженоа", однако долго в Италии не задержался.

Теперь вот очередной вызов. И снова в непростой момент, нужно быть очень уверенным в своих силах, чтобы решиться стать у руля "Кадры" перед самыми важными поединками в борьбе за путевку в финальную часть чемпионата мира. Остается надеяться, что Андрей Шевченко все хорошенько взвесил и уже владеет информацией о возможностях своих новых подопечных. Ведь на кону и его дальнейшая тренерская карьера.

К сожалению, мы не владеем информацией о ходе переговоров Шевченко с руководством польского футбольного союза, неизвестно, на какой срок ему предлагают контракт, кто войдет в тренерский штаб, какое влияние будут иметь результаты раунда плей-офф в борьбе за путевку в Катар.

Поэтому пока лучше запастись терпением и дождаться официальной информации о новом рулевом "Кадры", а уже потом, что-то комментировать", - сказал Езерский.

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В статье: Андрей Шевченко Польша Богдан Блавацкий ФК Ужгород
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Комментарии (1)
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Savage0059 (Kyiv)
25.01.2022 в 00:04
О. Наконец-то! Именно мнения Езерского Шевченко и ждал. Теперь можно вздохнуть, оно прозвучало
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