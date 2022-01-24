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Источник: В случае неудачи в матче с Россией Шевченко продолжит работать со сборной Польши

Наши за границей
(1 голосов)

Переговоры и обсуждения идут полным ходом

Источник: В случае неудачи в матче с Россией Шевченко продолжит работать со сборной Польши

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Футбольный союз Польши продолжает поиски главного тренера для национальный команды. Одним из кандидатов на должность главного тренера по-прежнему остается экс-наставник сборной Украины и итальянской "Дженоа" Андрей Шевченко.

Сторонами уже обсуждался срок будущего соглашения и в этом вопросе найден компромисс, сообщает источник с польской стороны, знакомый с ходом переговоров.

Глава польского футбольного союза в ходе переговоров с Шевченко акцентировал внимание на том, что даже в случае неудачи в матче плей-офф ЧМ-2022 против сборной России и невыхода поляков на мундиаль, будущий тренер "Кадры" продолжит работать с национальной командой и будет ею руководить в матчах Лиги наций.

Так же, по имеющейся информации, польская сторона приняла финансовые условия по зарплате не только Андрея Шевченко, но и его помощника Мауро Тассотти. С польской стороны Цезарий Кулеша хочет видеть в тренерском штабе "Кадры" Ежи Дудека и Лукаща Пищека. Последний подтвердил желание польского союза видеть его в тренерском штабе сборной, однако, по имеющейся информации, Пищек склонен принять предложение футбольного союза, только если "Кадру" возглавит Адам Навалка.

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В статье: Андрей Шевченко Польша
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Комментарии (2)
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Napoli
24.01.2022 в 23:27
В Дженоа тоже обещали много чего. Крупные неудачи не прощаются
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0
-2
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Serega1111 (Киев)
24.01.2022 в 23:14
В случае неудачи с ка.ца.пами ему лучше уйти в монастырь. Такое не прощается
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+4
-2


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