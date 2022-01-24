Источник: В случае неудачи в матче с Россией Шевченко продолжит работать со сборной Польши

Футбольный союз Польши продолжает поиски главного тренера для национальный команды. Одним из кандидатов на должность главного тренера по-прежнему остается экс-наставник сборной Украины и итальянской "Дженоа" Андрей Шевченко.

Сторонами уже обсуждался срок будущего соглашения и в этом вопросе найден компромисс, сообщает источник с польской стороны, знакомый с ходом переговоров.

Глава польского футбольного союза в ходе переговоров с Шевченко акцентировал внимание на том, что даже в случае неудачи в матче плей-офф ЧМ-2022 против сборной России и невыхода поляков на мундиаль, будущий тренер "Кадры" продолжит работать с национальной командой и будет ею руководить в матчах Лиги наций.