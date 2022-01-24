Источник: В случае неудачи в матче с Россией Шевченко продолжит работать со сборной Польши
Переговоры и обсуждения идут полным ходом
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Футбольный союз Польши продолжает поиски главного тренера для национальный команды. Одним из кандидатов на должность главного тренера по-прежнему остается экс-наставник сборной Украины и итальянской "Дженоа" Андрей Шевченко.
Сторонами уже обсуждался срок будущего соглашения и в этом вопросе найден компромисс, сообщает источник с польской стороны, знакомый с ходом переговоров.
Глава польского футбольного союза в ходе переговоров с Шевченко акцентировал внимание на том, что даже в случае неудачи в матче плей-офф ЧМ-2022 против сборной России и невыхода поляков на мундиаль, будущий тренер "Кадры" продолжит работать с национальной командой и будет ею руководить в матчах Лиги наций.
Так же, по имеющейся информации, польская сторона приняла финансовые условия по зарплате не только Андрея Шевченко, но и его помощника Мауро Тассотти. С польской стороны Цезарий Кулеша
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