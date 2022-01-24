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Агент Ракицкого: В ближайшее время закроем вопрос с контрактом. Скорее всего, это будет не Зенит

Наши за границей
(1 голосов)

Новый контракт клуб игроку пока что не предложил

Агент Ракицкого: В ближайшее время закроем вопрос с контрактом. Скорее всего, это будет не Зенит

Фото: twitter.com/zenit_spb

Новина українською

Агент украинского защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого Максим Дудченко прокомментировал ситуацию с контрактом своего клиента.

"От "Зенита" пока не поступало предложения продлить контракт. В ближайшее время закроем вопрос с контрактом. Скорее всего, это будет не "Зенит", - сказал Дудченко.

Напомним, что текущее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона.

Напомним, что Ракицкий выступает за "Зенит" с 2019 года. В текущем сезоне на его счету 15 игр в РПЛ и 1 гол.

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В статье: Ярослав Ракицкий Зенит (Санкт-Петербург)
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Источник:
РБ-Спорт

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Комментарии (1)
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Savage0059 (Kyiv)
24.01.2022 в 23:59
Как-то пофигу...
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