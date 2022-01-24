Агент Ракицкого: В ближайшее время закроем вопрос с контрактом. Скорее всего, это будет не Зенит
Новый контракт клуб игроку пока что не предложил
Фото: twitter.com/zenit_spb
Агент украинского защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого Максим Дудченко прокомментировал ситуацию с контрактом своего клиента.
"От "Зенита" пока не поступало предложения продлить контракт. В ближайшее время закроем вопрос с контрактом. Скорее всего, это будет не "Зенит", - сказал Дудченко.
Напомним, что текущее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона.
Напомним, что Ракицкий выступает за "Зенит" с 2019 года. В текущем сезоне на его счету 15 игр в РПЛ и 1 гол.
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Источник:РБ-Спорт
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Комментарии (1)
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Savage0059 (Kyiv)
24.01.2022 в 23:59
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