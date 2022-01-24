Агент Ракицкого: В ближайшее время закроем вопрос с контрактом. Скорее всего, это будет не Зенит

Агент украинского защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого Максим Дудченко прокомментировал ситуацию с контрактом своего клиента.

"От "Зенита" пока не поступало предложения продлить контракт. В ближайшее время закроем вопрос с контрактом. Скорее всего, это будет не "Зенит", - сказал Дудченко.

Напомним, что текущее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона.

Напомним, что Ракицкий выступает за "Зенит" с 2019 года. В текущем сезоне на его счету 15 игр в РПЛ и 1 гол.