Официально: Юрченко стал игроком латвийского клуба

28-летний украинский полузащитник Владлен Юрченко официально стал игроком "Риги", сообщает пресс-служба клуба.

Детали соглашения не разглашаются.

В декабре 2021 году Юрченко договорился о прекращении сотрудничества с "Десной" и получил статус свободного агента. За полгода в составе черниговского клуба Владлен сыграл 7 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Напомним, ранее он также защищал цвета "Ильичевца", "Байера", "Вайле", "Зари" и "Десны". Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 2 миллиона евро.

К слову, за латвийскую "Ригу" выступает еще один украиский хавбек Юрий Вакулко.

Прошлый чемпионат Латвии "Рига" завершила на 4-м месте, набрав 50 баллов.