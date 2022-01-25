Официально: Юрченко стал игроком латвийского клуба
Футболист попытается покорить Европу
Фото: rigafc.lv
28-летний украинский полузащитник Владлен Юрченко официально стал игроком "Риги", сообщает пресс-служба клуба.
Детали соглашения не разглашаются.
В декабре 2021 году Юрченко договорился о прекращении сотрудничества с "Десной" и получил статус свободного агента. За полгода в составе черниговского клуба Владлен сыграл 7 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
Напомним, ранее он также защищал цвета "Ильичевца", "Байера", "Вайле", "Зари" и "Десны". Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 2 миллиона евро.
К слову, за латвийскую "Ригу" выступает еще один украиский хавбек Юрий Вакулко.
Прошлый чемпионат Латвии "Рига" завершила на 4-м месте, набрав 50 баллов.
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