  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Официально: Юрченко стал игроком латвийского клуба
В тренде

Официально: Юрченко стал игроком латвийского клуба

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Футболист попытается покорить Европу

Официально: Юрченко стал игроком латвийского клуба

Фото: rigafc.lv

Новина українською

28-летний украинский полузащитник Владлен Юрченко официально стал игроком "Риги", сообщает пресс-служба клуба.

Детали соглашения не разглашаются.

В декабре 2021 году Юрченко договорился о прекращении сотрудничества с "Десной" и получил статус свободного агента. За полгода в составе черниговского клуба Владлен сыграл 7 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Напомним, ранее он также защищал цвета "Ильичевца", "Байера", "Вайле", "Зари" и "Десны". Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 2 миллиона евро.

К слову, за латвийскую "Ригу" выступает еще один украиский хавбек Юрий Вакулко.

Прошлый чемпионат Латвии "Рига" завершила на 4-м месте, набрав 50 баллов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владлен Юрченко ФК Рига
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Рига

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dimoncho (Kharkiv)
25.01.2022 в 11:32
капец. Латвия... Трепещи Европа
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...