"Как один кулак". Коваленко назвал главное отличие Аталанты от Специи

Украинский полузащитник "Специи" Виктор Коваленко сравнил свой нынешний клуб с "Аталантой", которой украинец принадлежит.

"Аталанта" вкладывает хорошие деньги, борется за Лигу чемпионов и первые места в Серии А. "Специя" – маленький клуб, а не такой грандиозный. Здесь нет таких звезд, и коллектив более сплоченный.

В "Аталанте" есть личности, а здесь все, как один кулак, работают, один за друга", – сказал Коваленко.