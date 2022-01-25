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"Как один кулак". Коваленко назвал главное отличие Аталанты от Специи

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Украинский хавбек играет в аренде

"Как один кулак". Коваленко назвал главное отличие Аталанты от Специи

acspezia.com

Новина українською

Украинский полузащитник "Специи" Виктор Коваленко сравнил свой нынешний клуб с "Аталантой", которой украинец принадлежит.

"Аталанта" вкладывает хорошие деньги, борется за Лигу чемпионов и первые места в Серии А. "Специя" – маленький клуб, а не такой грандиозный. Здесь нет таких звезд, и коллектив более сплоченный.

В "Аталанте" есть личности, а здесь все, как один кулак, работают, один за друга", – сказал Коваленко.

Летом 2021 года "Специя" арендовала Коваленко у "Аталанты" до конца текущего сезона.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Виктор Коваленко Специя
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Источник:
Football Hub

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