"Как один кулак". Коваленко назвал главное отличие Аталанты от Специи
Украинский хавбек играет в аренде
acspezia.com
Украинский полузащитник "Специи" Виктор Коваленко сравнил свой нынешний клуб с "Аталантой", которой украинец принадлежит.
"Аталанта" вкладывает хорошие деньги, борется за Лигу чемпионов и первые места в Серии А. "Специя" – маленький клуб, а не такой грандиозный. Здесь нет таких звезд, и коллектив более сплоченный.
В "Аталанте" есть личности, а здесь все, как один кулак, работают, один за друга", – сказал Коваленко.
Летом 2021 года "Специя" арендовала Коваленко у "Аталанты" до конца текущего сезона.
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Источник:Football Hub
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