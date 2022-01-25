Польский журналист: Шевченко войдет в топ-5 самых дорогих тренеров сборных Европы
Петр Слонка поделился подробностями возможного назначения украинца
uaf.ua
Польский журналист Петр Слонка поделился подробностями возможного назначения Андрея Шевченко главным тренером сборной Польши и раскрыл детали потенциального контракта украинского специалиста.
"Цезарий Кулеша рассказал нескольким журналистам, что PZPN (Польский футбольный союз) хочет назначить Андрея Шевченко, переговоры продолжаются, а сам Шевченко тоже хочет в сборную Польши. Кулеша хочет строить свой проект. Назначить Адама Навалку – это старая идея Збигнева Бонека, с которым Кулеша не хочет ассоциироваться. Он хочет назначить другого тренера. Кулеша желает чего-нибудь нового, другого. У него уже было предложение для Колера и Каннаваро, но они не говорят по-русски, а Кулеша - по-английски.
Появилась информация, что контракт Шевченко будет финансировать частный спонсор. Я думаю, это будет государственная компания. Недавно польское правительство заявило, что хочет выделить полмиллиарда злотых, а это примерно 120 миллионов евро, на спорт. Я думаю, что часть из этой суммы пойдет на зарплату Шевченко.
Андрей Шевченко станет самым дорогим тренером сборной Польши. У нас еще был Лео Бенхакер, зарплату которого тоже платили спонсоры. Но это были другие деньги, поменьше. Думаю, Шевченко сейчас будет в топ-5 самых дорогих тренеров сборных Европы", – сказал Слонка.
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