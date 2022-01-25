  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Польский журналист: Шевченко войдет в топ-5 самых дорогих тренеров сборных Европы
В тренде

Польский журналист: Шевченко войдет в топ-5 самых дорогих тренеров сборных Европы

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Петр Слонка поделился подробностями возможного назначения украинца

Польский журналист: Шевченко войдет в топ-5 самых дорогих тренеров сборных Европы

uaf.ua

Новина українською

Польский журналист Петр Слонка поделился подробностями возможного назначения Андрея Шевченко главным тренером сборной Польши и раскрыл детали потенциального контракта украинского специалиста.

"Цезарий Кулеша рассказал нескольким журналистам, что PZPN (Польский футбольный союз) хочет назначить Андрея Шевченко, переговоры продолжаются, а сам Шевченко тоже хочет в сборную Польши. Кулеша хочет строить свой проект. Назначить Адама Навалку – это старая идея Збигнева Бонека, с которым Кулеша не хочет ассоциироваться. Он хочет назначить другого тренера. Кулеша желает чего-нибудь нового, другого. У него уже было предложение для Колера и Каннаваро, но они не говорят по-русски, а Кулеша - по-английски.

Читайте такжеПресс-атташе сборной Польши снова опровергает информацию о назначении Шевченко

Появилась информация, что контракт Шевченко будет финансировать частный спонсор. Я думаю, это будет государственная компания. Недавно польское правительство заявило, что хочет выделить полмиллиарда злотых, а это примерно 120 миллионов евро, на спорт. Я думаю, что часть из этой суммы пойдет на зарплату Шевченко.

Андрей Шевченко станет самым дорогим тренером сборной Польши. У нас еще был Лео Бенхакер, зарплату которого тоже платили спонсоры. Но это были другие деньги, поменьше. Думаю, Шевченко сейчас будет в топ-5 самых дорогих тренеров сборных Европы", – сказал Слонка.

Читайте такжеИсточник: За досрочный разрыв контракта с Дженоа Шевченко может получить 10 млн евро
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Польша Дженоа (Генуя)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол NEWS

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
25.01.2022 в 13:45
Что-то вокруг Шевченка много непонятного,то как ушел со сборной Украины,как ушел но остался на контракте в Дженоа...Теперь сериал с поляками)
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...