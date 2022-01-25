Миколенко мог присоединиться к Эвертону еще летом - источник
Тогда еще Карло Анчелотти консультировался с Шевченко по Виталию
Фото: evertonfc.com
Переход экс-защитника "Динамо" Виталия Миколенко в "Эвертон" мог состояться в летнее трансферное окно. О подробностях рассказал журналист Игорь Цыганык.
"На самом деле Миколенко мог присоединиться к "Эвертону" еще летом. Английский клуб долго следил за этим игроком, были консультации еще при Карло Анчелотти. Итальянец консультировался с Шевченко и получил очень хорошие рекомендации по Виталию.
В принципе, стороны еще летом были близки к соглашению. Тогда не удалось, и это оказало серьезное влияние на самого Виталия. Знаете, когда ты уже себе представляешь... Все перенеслось на 3-4 месяца, и сейчас Миколенко подписал контракт с "Эвертоном". Очень многие говорили, что он – креатура Бенитеса. Впрочем, это не так, и увольнение Бенитеса никак не повлияет на Миколенко. Это инвестиция руководства "Эвертона", поэтому все будет хорошо, он будет играть.
Оплата растянута на 5 лет контракта. "Динамо" будет частями получать деньги за своего игрока. Возможно, чуть-чуть быстрее, но "Динамо" свои деньги точно заработает", – объяснил Цыганык.
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