Зенит все-таки предложит Ракицкому новый контракт. Также у игрока есть вариант в Германии

Питерский "Зенит" все-таки предложит новый контракт украинскому защитнику клуба Ярославу Ракицкому.

Как сообщает Legalbet, руководство "Зенита" начнет переговоры с агентами игрока в ближайшие две недели.

32-летнему защитнику предложат договор по схеме 1+1. При этом, немаловажную роль в возможном уходе или продлении контракта сыграет потенциальное изменение лимита на легионеров.

Также российские источники сообщают о том, что еще одним вариантом продолжения карьеры для Ракицкого может стать немецкий "Байер", где играет (вернее, сидит на лавке) экс-голкипер "Зенита" Андрей Лунев.

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Напомним, что текущее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона.

Также отметим, что Ракицкий выступает за "Зенит" с 2019 года. В текущем сезоне на его счету 15 игр в РПЛ и 1 гол.