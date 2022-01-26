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Сабо: Если Шевченко здравомыслящий человек, то в сборную Польши он не пойдет

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Йожеф Йожефович умеет высказать интересные мысли

Сабо: Если Шевченко здравомыслящий человек, то в сборную Польши он не пойдет

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший главный тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал отставку Андрея Шевченко с поста главного тренера "Дженоа" и высказался о возможном назначении Андрея Николаевича рулевым в сборной Польши.

"Не нужно было Шевченко туда идти. Неужели он не видел, что в "Дженоа" нет игроков? Прежде, чем идти работать с какой-то командой, потенциальный кандидат на роль главного тренера должен разослать своих помощников, чтобы те поехали и посмотрели ее футболистов и доложили ему об этом.

Я думал, что придя в генуэзский клуб, Андрей Шевченко договорился с руководством о покупке как минимум трех-четырех или пяти футболистов для усиления. Но никого при нем и не купили. А команда тем временем находится сейчас на предпоследнем месте. Хотя у замыкающей таблицу "Салернитаны" на три очка меньше и игра в запасе.

Как мне кажется, "Дженоа" уже не спасется от вылета. А что касается нового варианта для Шевченко, о котором в последние дни все только и говорят - сборной Польши, то я не верю. Если он человек здравомыслящий, то сейчас никуда не пойдет. Ему необходимо высидеть какой-то период, хорошо поразмыслив над тем, что сделал и зачем, правильно ли поступил, пойдя в "Дженоа", или неправильно. Шевченко необходимо отдохнуть. А уже потом, с новыми силами и свежим взглядом куда-то поехать", - сказал Сабо.

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В статье: Андрей Шевченко Польша Йожеф Сабо Дженоа (Генуя)
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