Сабо: Если Шевченко здравомыслящий человек, то в сборную Польши он не пойдет
Йожеф Йожефович умеет высказать интересные мысли
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший главный тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал отставку Андрея Шевченко с поста главного тренера "
"Не нужно было Шевченко туда идти. Неужели он не видел, что в "Дженоа" нет игроков? Прежде, чем идти работать с какой-то командой, потенциальный кандидат на роль главного тренера должен разослать своих помощников, чтобы те поехали и посмотрели ее футболистов и доложили ему об этом.
Я думал, что придя в генуэзский клуб, Андрей Шевченко договорился с руководством о покупке как минимум трех-четырех или пяти футболистов для усиления. Но никого при нем и не купили. А команда тем временем находится сейчас на предпоследнем месте. Хотя у замыкающей таблицу "Салернитаны" на три очка меньше и игра в запасе.
Как мне кажется, "Дженоа" уже не спасется от вылета. А что касается нового варианта для Шевченко, о котором в последние дни все только и говорят - сборной Польши, то я не верю. Если он человек здравомыслящий, то сейчас никуда не пойдет. Ему необходимо высидеть какой-то период, хорошо поразмыслив над тем, что сделал и зачем, правильно ли поступил, пойдя в "Дженоа", или неправильно. Шевченко необходимо отдохнуть. А уже потом, с новыми силами и свежим взглядом куда-то поехать", - сказал Сабо.
Популярное сейчас
- Федецкий: Мне не нравится, как работает Де Дзерби в Шахтере, клуб ошибся с его назначением
- Динамо - Реал Мурсия: смотреть онлайн, видеотрансляция
- Симеоне: Надеюсь, мой уход из Атлетико станет правильным решением для обеих сторон
- Блавацкий: Если Шевченко во главе Польши обыграет Россию, будет героем двух стран
- Неймар приобрел две NFT-картинки за миллион долларов. ФОТО
- Джорджина Родригес наплевала на родных после начала отношений с Криштиану Роналду