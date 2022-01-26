  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Суркис рассказал, за какую сумму отпустил Леднева в аренду
В тренде

Суркис рассказал, за какую сумму отпустил Леднева в аренду

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

У венгерского клуба также есть опция выкупа за 2 млн евро

Суркис рассказал, за какую сумму отпустил Леднева в аренду

Фото: dynamo.kiev.ua/Автор - Ю.Юрьев

Новина українською

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал, на каких условиях полузащитник Богдан Леднев перешел в "Фехервар".

"Меня обвиняют, что я не хочу кого-то отпустить, что у меня Золотая клетка – это, я бы мягко сказал, неправильно. Я всех готов отпустить. И ребята это понимают. Я был на свадьбе у Попова. Говорил с Шапаренко, со многими ребятами, у которых есть перспективы.

Леднева я же отпустил. Пришло предложение. Я спросил у Мистера, он сказал: "Ему надо играть". Аренда, не смейтесь, 100 тысяч евро, право выкупа плюс остаются моих 25% 2 млн евро. Через год захочет клуб венгерский купить – пускай купит.

Попытался я прописать в контракте обратную формулу любви – выкупить уже за 3 млн – менеджеры торгуются. То есть, они выкупят, а потом через год он засверкает. Я хотел прописать, что могу выкупить его за 3 млн. Ну, может, будет чуть больше. Все-таки наш воспитанник.

Но я дал возможность. Луческу сказал, что ему надо играть. Вот он идет играть.

Почему я не отпускаю? 16 футболистов в Одессу отпустил. Пускай они проявят себя, может, позвонят из Манчестера, кого-то купят сразу без "Динамо". От них же все зависит", – сказал Суркис.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Богдан Леднев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Бомбардир

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Іван С (Луцьк)
26.01.2022 в 12:05
Тобто прописали умову, що якщо засіяє, то повернем назад до Динамо, щоб навіть на думав засіяти, бо максимальна перспектива теж саме Динамо, а не умовна Бенфіка)
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...