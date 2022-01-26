Суркис: Предложение по Миколенко было неожиданным даже для меня

Президент "Динамо" Игорь Суркис поделился деталями трансфера защитника киевлян Виталия Миколенко в ливерпульский "Эвертон".

"По Миколенко поступило предложение от клуба "Эвертон". Предложение было неожиданным даже для меня. Я тут же пригласил Миколенко с его агентом Шаблием. Я ему задал один вопрос. Сказал: "Я с тобой разговариваю, как с сыном. У меня дочка такого же возраста. Для тебя, наверное, это будет шок. Еще вчера мы говорили, что тебя все устраивает в "Динамо". У тебя четыре года контракт с "Динамо". Я бы мог бы тебе это даже не показывать. Вот предложение, сумму я не знаю. Вступать ли мне в переговоры? Или дать отказ? Он вышел – посоветовался с родителями. И сказал: "Очень хотелось бы показать себя на таком уровне, проявить себя". Для него это был шок. У него слезы были на глазах.

Я вступил в переговоры с "Эвертоном" и мы за два дня обо всем договорились. Меня устроила трансферная сумма, Миколенко полетел в Англию, прошел медосмотр. У него два дня оставалась виза, мы быстро все организовали. "Эвертон" прислал за ними чартер. Толик Вовк, который отвечает за трансферы, Миколенко и Шаблий полетели. Миколенко все посмотрел, переговорил с Бенитесом и принял для себя окончательное решение. Был подписан контракт, в котором было оговорено, что объявят о нем 1 января. Он прилетел, 1-го числа поставил окончательную подпись. Так Миколенко оказался в "Эвертоне".

По всем футболистам, по которым приходит предложение, я ставлю в известность игроков. Но только в том случае, если предложение устраивает три стороны – игрока, клуб, который покупает и клуб, который продает", - сказал Игорь Суркис в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".