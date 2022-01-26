  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Зинченко важен для Ман Сити, проблемы Яремчука и Коваленко. Разбираем дела наших за границей
В тренде

Зинченко важен для Ман Сити, проблемы Яремчука и Коваленко. Разбираем дела наших за границей

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Семь ключевых игроков нашей сборной

Зинченко важен для Ман Сити, проблемы Яремчука и Коваленко. Разбираем дела наших за границей

UA-Футбол
Новина українською

Около двух месяцев осталось до матчей сборной Украины в плей-офф к Чемпионату мира 2022. Первый поединок состоится 24 марта против Шотландии, а у Александра Петракова уже есть список из 36 футболистов, из которых он и выберет, кто поедет в Великобританию. Известный украинский тренер Александр Севидов специально для Youtube-канала Подкасты UA-Футбол рассказывает, как сейчас дела у наших игроков заграницей. Спойлер: положительных новостей не слишком много.

Таймкоды:
00:05 – Руслан Малиновский
02:51 – Виктор Коваленко
05:51 – Александр Зинченко
08:11 – Андрей Ярмоленко
11:31 – Виталий Миколенко
14:03 – Андрей Лунин
16:21 – Роман Яремчук

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Ярмоленко Украина Александр Севидов Роман Яремчук Руслан Малиновский Александр Зинченко Виктор Коваленко Андрей Лунин Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...