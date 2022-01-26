Зинченко важен для Ман Сити, проблемы Яремчука и Коваленко. Разбираем дела наших за границей
Семь ключевых игроков нашей сборной
Около двух месяцев осталось до матчей сборной Украины в плей-офф к Чемпионату мира 2022. Первый поединок состоится 24 марта против Шотландии, а у Александра Петракова
Таймкоды:
00:05 – Руслан Малиновский
02:51 – Виктор Коваленко
05:51 – Александр Зинченко
08:11 – Андрей Ярмоленко
11:31 – Виталий Миколенко
14:03 – Андрей Лунин
16:21 – Роман Яремчук
Популярное сейчас
- Латвийская команда Юрченко, французский вариант к Игнатенко. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Суркис рассказал, за какую сумму отпустил Леднева в аренду
- Пару секунд без сознания. В матче с Сенегалом голкипер Кабо-Верде в прыжке отправил Мане в нокдаун
- Футбольные новости: Шевченко (не) в сборной Польши, Петраков в Аталанте, Динамо – топ на сборах
- Джорджина Родригес наплевала на родных после начала отношений с Криштиану Роналду
- Олег Блохин купил себе внедорожник Audi более чем за 2 млн гривен - ФОТО