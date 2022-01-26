Зинченко важен для Ман Сити, проблемы Яремчука и Коваленко. Разбираем дела наших за границей

Около двух месяцев осталось до матчей сборной Украины в плей-офф к Чемпионату мира 2022. Первый поединок состоится 24 марта против Шотландии, а у Александра Петракова уже есть список из 36 футболистов , из которых он и выберет, кто поедет в Великобританию. Известный украинский тренер Александр Севидов специально для Youtube-канала Подкасты UA-Футбол рассказывает, как сейчас дела у наших игроков заграницей. Спойлер: положительных новостей не слишком много.

Таймкоды:

00:05 – Руслан Малиновский

02:51 – Виктор Коваленко

05:51 – Александр Зинченко

08:11 – Андрей Ярмоленко

11:31 – Виталий Миколенко

14:03 – Андрей Лунин

16:21 – Роман Яремчук