Экс-игрок Ужгорода подписал контракт с клубом высшей лиги Венгрии
За венгерский клуб играет еще пятеро украинцев
Фото: kisvardafc.hu
21-летний украинский голкипер Михаил Готра стал игроком венгерской "Кишварды", сообщает пресс-служба клуба.
Детали сделки не разглашаются.
Готра с 2019 года выступал за ФК "Ужгород" и прошел с клубом путь от аматорского коллектива до команды Первой лиги. В составе ужгородской команды он отыграл 18 матчей, пропустив 31 мяч и 5 раз отстоял на ноль.
"Я получил отличную возможность с этим контрактом. Тем не менее, мне еще есть куда расти, и мне предстоит много работы", - цитирует Михаила пресс-служба клуба.
Напомним, что в составе "Кишварды" уже играют пятеро украинцев: Виктор Гей, Василий Химич, Антон Кравченко, Богдан Мельник и Артем Одинцов.
На зимний перерыв "Ужгород" ушел на предпоследнем, 15-м месте в Первой лиги. "Кишварда" идет на 2-м месте в чемпионате Венгрии, отставая от лидирующего "Ференцвароша" на 1 зачетный пункт.
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