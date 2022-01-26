  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Экс-игрок Ужгорода подписал контракт с клубом высшей лиги Венгрии
В тренде

Экс-игрок Ужгорода подписал контракт с клубом высшей лиги Венгрии

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

За венгерский клуб играет еще пятеро украинцев

Экс-игрок Ужгорода подписал контракт с клубом высшей лиги Венгрии

Фото: kisvardafc.hu

Новина українською

21-летний украинский голкипер Михаил Готра стал игроком венгерской "Кишварды", сообщает пресс-служба клуба.

Детали сделки не разглашаются.

Готра с 2019 года выступал за ФК "Ужгород" и прошел с клубом путь от аматорского коллектива до команды Первой лиги. В составе ужгородской команды он отыграл 18 матчей, пропустив 31 мяч и 5 раз отстоял на ноль.

"Я получил отличную возможность с этим контрактом. Тем не менее, мне еще есть куда расти, и мне предстоит много работы", - цитирует Михаила пресс-служба клуба.

Напомним, что в составе "Кишварды" уже играют пятеро украинцев: Виктор Гей, Василий Химич, Антон Кравченко, Богдан Мельник и Артем Одинцов.

На зимний перерыв "Ужгород" ушел на предпоследнем, 15-м месте в Первой лиги. "Кишварда" идет на 2-м месте в чемпионате Венгрии, отставая от лидирующего "Ференцвароша" на 1 зачетный пункт.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кишварда (Венгрия) Михаил Готра
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Кишварда

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...