Экс-игрок Металлиста 1925 подписал контракт с казахстанским клубом
Украинец продолжит карьеру в составе дебютанта КПЛ
Фото: ФК Металлист 1925
Украинский защитник "Металлиста 1925" Артур Западня продолжит карьеру в Казахастане.
31-летний украинец подписал контракт с ФК "Мактаарал", сообщает пресс-служба клуба. Срок действия контракта не называется.
Последним клубом футболиста был "Металлист 1925", который он покинул в январе в статусе свободного агента. На счету Западни 1 гол в 14 матчах за харьковчан.
До переезда в Харьков Артур выступал за "Десну", "Волынь", "Львов", "Сумы", "Верес", "Ильичевец", "Ворсклу" и запорожский "Металлург". В активе защитника также имеется 2 поединка за молодежную сборную Украины, результативными действиями не отличался.
К слову, новый клуб Артура - дебютант чемпионата Казахстана.
Напомним, ранее "Мактаарал" объявил о подписании другого украинского футболиста.
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