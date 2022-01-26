Экс-игрок Металлиста 1925 подписал контракт с казахстанским клубом

Украинский защитник "Металлиста 1925" Артур Западня продолжит карьеру в Казахастане.

31-летний украинец подписал контракт с ФК "Мактаарал", сообщает пресс-служба клуба. Срок действия контракта не называется.

Последним клубом футболиста был "Металлист 1925", который он покинул в январе в статусе свободного агента. На счету Западни 1 гол в 14 матчах за харьковчан.

До переезда в Харьков Артур выступал за "Десну", "Волынь", "Львов", "Сумы", "Верес", "Ильичевец", "Ворсклу" и запорожский "Металлург". В активе защитника также имеется 2 поединка за молодежную сборную Украины, результативными действиями не отличался.

К слову, новый клуб Артура - дебютант чемпионата Казахстана.

Напомним, ранее "Мактаарал" объявил о подписании другого украинского футболиста.