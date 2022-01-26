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Суркис: Пусть обижается или нет, но Дженоа - это очередная ошибка Шевченко

Наши за границей
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(3 голосов)

Шевченко и Дженоа - самая обсуждая тема в украинском футболе

Суркис: Пусть обижается или нет, но Дженоа - это очередная ошибка Шевченко

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис высказался об Андрее Шевченко, как тренере.

"С Шевченко у меня ассоциируются большие победы "Динамо". Потом он стал тренером. Честно говоря, я не верил, что у него получится в сборной Украины. Потому что он молодой и без опыта. Но ему удалось собрать команду и дать результат.

Не обращайте внимания на "Дженоа". Это его очередная ошибка. Пусть обижается или не обижается, но это очередная ошибка.

Пошел в команду, где, как говорится, нет футболистов нужного качества. Шевченко делал все, что мог. Он очень хочет работать. Деньги уже не важны для него, у него есть деньги на счастливую старость. Он хочет работать", - сказал Суркис.

Напомним, что при этом Суркис ранее заявлял, что не видит Шевченко у руля "Динамо".

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В статье: Андрей Шевченко Игорь Суркис Динамо (Киев) Дженоа (Генуя)
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Источник:
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Комментарии (7)
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Скажений Заєць (Вінниця)
26.01.2022 в 17:46
Якби для нього гроші не були важливі він би взяв команду з 1 чи 2 ліги.Шева посередній тренер а збірна то не показник.
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0
-2
ukatan (Харьковская обл.)
26.01.2022 в 17:43
Деньги уже не важны для него, у него есть деньги на счастливую старость. -------------------- Та да, не важны! Торгуется с польской федерацией за каждую копеечку! Были бы деньги не важны - бесплатно мог бы потренировать.
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+1
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.01.2022 в 17:29
Сказал человек, который в футболе вообще без ошибок идёт!
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+1
0
Broterhood
26.01.2022 в 17:26
Так же Суркис пару месяцев назад: Шевченко поднимет Дженоа, он станет выдающимся тренером
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+4
0
янковский ян (Запорожье)
26.01.2022 в 17:25
Суркис прямо говорит что Дженоа это ОЧЕРедная ошибка Шевченко. Он тренировал только сборную Украины. То есть это тоже была его ошибка. Получается что по мнению суркиса вся тренерская деятельность Шевченко это большая ошибка.
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+3
-1
avatar
ascent (Луксор)
26.01.2022 в 17:34
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+2
-1
vgolovan (полтава)
26.01.2022 в 17:07
одно дело хочет работать а другое - а может ли он работать тренером на таком уровне
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+3
-2


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