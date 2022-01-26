Суркис: Пусть обижается или нет, но Дженоа - это очередная ошибка Шевченко

Президент " Динамо " Игорь Суркис высказался об Андрее Шевченко, как тренере.

"С Шевченко у меня ассоциируются большие победы "Динамо". Потом он стал тренером. Честно говоря, я не верил, что у него получится в сборной Украины. Потому что он молодой и без опыта. Но ему удалось собрать команду и дать результат.

Не обращайте внимания на "Дженоа". Это его очередная ошибка. Пусть обижается или не обижается, но это очередная ошибка.

Пошел в команду, где, как говорится, нет футболистов нужного качества. Шевченко делал все, что мог. Он очень хочет работать. Деньги уже не важны для него, у него есть деньги на счастливую старость. Он хочет работать", - сказал Суркис.