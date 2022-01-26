Суркис: Пусть обижается или нет, но Дженоа - это очередная ошибка Шевченко
Шевченко и Дженоа - самая обсуждая тема в украинском футболе
Президент "
"С Шевченко у меня ассоциируются большие победы "Динамо". Потом он стал тренером. Честно говоря, я не верил, что у него получится в сборной Украины. Потому что он молодой и без опыта. Но ему удалось собрать команду и дать результат.
Не обращайте внимания на "Дженоа". Это его очередная ошибка. Пусть обижается или не обижается, но это очередная ошибка.
Пошел в команду, где, как говорится, нет футболистов нужного качества. Шевченко делал все, что мог. Он очень хочет работать. Деньги уже не важны для него, у него есть деньги на счастливую старость. Он хочет работать", - сказал Суркис.
Напомним, что при этом Суркис ранее заявлял, что
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