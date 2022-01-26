Эксперт: Ярмоленко нельзя назвать сбитым летчиком. Может и правда, ему нужно вернуться в Динамо

Известный украинский тренер Александр Севидов специально для UA-Футбол высказался о перспективах Андрея Ярмоленко в Вест Хэме и возможной дальнейшей карьере футболиста.

"Для меня Ярмоленко – футболист того поколения – звезда, по меркам Украины, лидер сборной.

И насколько разнится его игра за сборную, и когда он возвращается в клуб, и не обязательно это Вест Хэм.

Мне кажется, что не повезло, не срастается у него с клубом. Вот и футболист хороший, и не играет. Не нашел пока что свой клуб. Даже и не вспомнить, где он стабильно и хорошо играл кроме сборной Украины и Динамо. Он достаточно уже сменил клубов, и клубы не последние, но вот не играет.

Ведь его приглашали не просто так – скаутские службы изучают игрока, когда приглашают, знают его сильные и слабые стороны, но он не может раскрыться. Это не только его проблема – бывает такое – нет контакта с клубом, вот не повезло.

И ведь нельзя сказать, что он сбитый летчик – в сборную он приезжает и здесь грызет земли, вытаскивает сам некоторые матчи. Он лидер, капитан сборной, но вот это невезение с клубами…

Может быть, он и правда вернется в Динамо (Шевченко ведь вернулся) и на закате карьеры выдаст топ-игру.

Меня вот обнадеживает его отношение в сборной. Ведь он почти не играет в Вест Хэме, но он приезжает и опровергает все слова о своей плохой форме и прочем. Во многом это заслуга Ярмоленко, что наша сборная пробилась в стыки ЧМ-2022. Ну, а на кого нам еще надеяться в плей-офф – Ярмоленко Зинченко, Малиновский – на наших легионеров", - сказал Севидов.