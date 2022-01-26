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СМИ: Шевченко ведет переговоры с Дженоа и надеется возглавить сборную Польши

Наши за границей
(2 голосов)

Все в этом треугольнике очень запутанно

СМИ: Шевченко ведет переговоры с Дженоа и надеется возглавить сборную Польши

Фото: genoacfc.it

Новина українською

Андрей Шевченко остается одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Польши.

Как сообщает издание Sport.pl, сейчас тренер занят переговорами с "Дженоа" о досрочном расторжении контракта.

Как известно, несмотря на то, что Шевченко отстранен от работы с итальянской команды, "Дженоа" предпочла не разрывать контракт, чтобы не выплачивать неустойку сразу, а продолжать ежемесячно платить украинцу зарплату.

Шевченко, в свою очередь, надеется договориться о разрыве договора с меньшей компенсацией, чтобы наставник сразу мог взяться к работе со сборной Польши.

Предварительно Шевченко и Польский футбольный союз уже обо всем договорились, и тренер даже готов уступить по деньгам, если все сложится с "Дженоа".

Напомним, что в Польше, которая сыграет с Россией в плей-офф отбора ЧМ-2022, обещают назвать нового главного тренера сборной 31 января.

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В статье: Андрей Шевченко Польша Дженоа (Генуя)
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Источник:
sport.pl

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Комментарии (1)
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
26.01.2022 в 23:44
Шева а не боишься в Польшу. Там скоро возможен матч с Россией. Ты ведь не глупый и должен понимать чем для тебя он может обернуться!!! Это так сказать либо герой либо враг народа. Ну ну
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