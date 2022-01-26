СМИ: Шевченко ведет переговоры с Дженоа и надеется возглавить сборную Польши
Все в этом треугольнике очень запутанно
Фото: genoacfc.it
Андрей Шевченко остается одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Польши.
Как сообщает издание Sport.pl, сейчас тренер занят переговорами с "
Как известно, несмотря на то, что Шевченко отстранен от работы с итальянской команды, "Дженоа" предпочла не разрывать контракт, чтобы не выплачивать неустойку сразу, а продолжать ежемесячно платить украинцу зарплату.
Шевченко, в свою очередь, надеется договориться о разрыве договора с меньшей компенсацией, чтобы наставник сразу мог взяться к работе со сборной Польши.
Предварительно Шевченко и Польский футбольный союз уже обо всем договорились, и тренер даже готов уступить по деньгам, если все сложится с "Дженоа".
Напомним, что в Польше, которая сыграет с Россией в плей-офф отбора ЧМ-2022, обещают назвать нового главного тренера сборной 31 января.
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