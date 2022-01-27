Клуб второго турецкого дивизиона ведет переговоры по трансферу Артема Кравца

Клуб второго турецкого дивизиона (Первая Лига) "Коджаелиспор" хочет подписать украинского форварда "Коньяспора" Артема Кравца, сообщает Kocaeli.

"Коджаелиспор" уже начал переговоры с "Коньяспором" по этому вопросу. Если первый этап переговоров пройдет успешно, то дальше для завершения трансфера должны подключиться агенты украинского игрока.

Напомним, что контракт 32-летнего Кравца с "Коньяспором" заканчивается летом 2022 года и о пролонгации информации пока не было.

В текущем сезоне украинец сыграл всего 10 минут, выйдя на замену в матче Кубка Турции.

"Коджаелиспор" идет на 14-м месте в турецкой Первой лиге.