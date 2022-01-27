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Клуб второго турецкого дивизиона ведет переговоры по трансферу Артема Кравца

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В Коньяспоре украинец в этом сезоне не играет

Клуб второго турецкого дивизиона ведет переговоры по трансферу Артема Кравца

Новина українською

Клуб второго турецкого дивизиона (Первая Лига) "Коджаелиспор" хочет подписать украинского форварда "Коньяспора" Артема Кравца, сообщает Kocaeli.

"Коджаелиспор" уже начал переговоры с "Коньяспором" по этому вопросу. Если первый этап переговоров пройдет успешно, то дальше для завершения трансфера должны подключиться агенты украинского игрока.

Напомним, что контракт 32-летнего Кравца с "Коньяспором" заканчивается летом 2022 года и о пролонгации информации пока не было.

В текущем сезоне украинец сыграл всего 10 минут, выйдя на замену в матче Кубка Турции.

"Коджаелиспор" идет на 14-м месте в турецкой Первой лиге.

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В статье: Артем Кравец Коньяспор (Конья) Коджаелиспор (Измит)
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Источник:
Kocaeli

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