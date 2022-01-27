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Литовченко: Мактараал? Меня никогда не пугали трудности и новые вызовы

Наши за границей
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Сергей рассказал, как состоялся его переход в казахстанский клуб

Литовченко: Мактараал? Меня никогда не пугали трудности и новые вызовы

Фото: instagram.com/litova1

Новина українською

Украинский голкипер Сергей Литовченко рассказал о переходе в казахстанский "Мактаарал".

– На меня вышли представители клуба с конкретным предложением. В тот момент рассматривал разные варианты, в том числе и из Украины, но более конкретным и достойным было предложение из "Мактараала". В итоге мы все согласовали, и теперь возвращаюсь в чемпионат Казахстана. Также этот вариант меня привлек тем, что у клуба хорошая база, а игры будут проходить на одном из лучших стадионов страны. Не стоит забывать, что и для семьи этот вариант достаточно комфортный – Шымкент весьма хороший город для жизни.

– Нет ли опасений, что "Мактараал" – дебютант чемпионата Казахстана, и команду ждут сложные рабочие будни?

– Меня никогда не пугали трудности и новые вызовы, поэтому сделаю все возможное, чтобы первый сезон в высшей лиги для команды был успешным.

– После года в Казахстане чувствуешь себя там уже комфортно?

– Да, в этой стране чувствую себя действительно достаточно комфортно во всех отношениях, поэтому без особых трудностей вновь возвращаюсь в туда.

– Сильно ли отличается тренировочный процесс от тренировок с "Акжайыком"?

– Если честно, то пока только начинаем знакомиться с требованиями тренерского штаба и больше уделяем время физической подготовке, так что не могу пока еще сравнивать полноценно тренировочный процесс. Но, думаю, трудностей испытать не должен.

– Кто помог адаптироваться в новой команде, ведь в ней нет украинцев?

– Проблем с адаптацией совсем не ощущаю. Уже познакомился со многими ребятами, поэтом чувствую себя комфортно.

– На твой взгляд, какие цели способен достичь "Мактараал" в предстоящем сезоне?

– У нас строится новая команда, и главное в нашем клубе создать сплоченный коллектив, который в каждом матче будет играть только на победу. Впереди нас ждет много интересного, а итоги, как всегда, узнаем по завершению чемпионата. Загадывать не будем, - подытожил Литовченко.

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В статье: Сергей Литовченко
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Источник:
Footboom

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