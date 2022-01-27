Литовченко: Мактараал? Меня никогда не пугали трудности и новые вызовы
Сергей рассказал, как состоялся его переход в казахстанский клуб
Фото: instagram.com/litova1
Украинский голкипер Сергей Литовченко рассказал о переходе в казахстанский "Мактаарал".
– На меня вышли представители клуба с конкретным предложением. В тот момент рассматривал разные варианты, в том числе и из Украины, но более конкретным и достойным было предложение из "Мактараала". В итоге мы все согласовали, и теперь возвращаюсь в чемпионат Казахстана. Также этот вариант меня привлек тем, что у клуба хорошая база, а игры будут проходить на одном из лучших стадионов страны. Не стоит забывать, что и для семьи этот вариант достаточно комфортный – Шымкент весьма хороший город для жизни.
– Нет ли опасений, что "Мактараал" – дебютант чемпионата Казахстана, и команду ждут сложные рабочие будни?
– Меня никогда не пугали трудности и новые вызовы, поэтому сделаю все возможное, чтобы первый сезон в высшей лиги для команды был успешным.
– После года в Казахстане чувствуешь себя там уже комфортно?
– Да, в этой стране чувствую себя действительно достаточно комфортно во всех отношениях, поэтому без особых трудностей вновь возвращаюсь в туда.
– Сильно ли отличается тренировочный процесс от тренировок с "Акжайыком"?
– Если честно, то пока только начинаем знакомиться с требованиями тренерского штаба и больше уделяем время физической подготовке, так что не могу пока еще сравнивать полноценно тренировочный процесс. Но, думаю, трудностей испытать не должен.
– Кто помог адаптироваться в новой команде, ведь в ней нет украинцев?
– Проблем с адаптацией совсем не ощущаю. Уже познакомился со многими ребятами, поэтом чувствую себя комфортно.
– На твой взгляд, какие цели способен достичь "Мактараал" в предстоящем сезоне?
– У нас строится новая команда, и главное в нашем клубе создать сплоченный коллектив, который в каждом матче будет играть только на победу. Впереди нас ждет много интересного, а итоги, как всегда, узнаем по завершению чемпионата. Загадывать не будем, - подытожил Литовченко.
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