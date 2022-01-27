  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. "Сделал не по-пацански ‒ получил звездюлей" - Кополовец рассказал, как избил одноклубника в Германии
В тренде

"Сделал не по-пацански ‒ получил звездюлей" - Кополовец рассказал, как избил одноклубника в Германии

Наши за границей
Обновлено
(5 голосов)

Одно время хавбек играл в немецком Айнгайте

"Сделал не по-пацански ‒ получил звездюлей" - Кополовец рассказал, как избил одноклубника в Германии

скриншот youtube

Новина українською

Известный в прошлом украинский футболист Михаил Кополовец рассказал историю, которая с ним приключилась в Германии.

– Были ли в вашей карьере случаи, когда вы хотели разобраться с кем-нибудь по-мужски после матча?

– В Германии у меня был такой случай. Я играл в команде "Айнгайт", там не было администраторов, поэтому мы занимались организацией сами. Например, ты должен иметь свой мяч, накачивать его и брать с собой на тренировку. Однажды я его не подкачал, а за это прописан штраф – 50 евро. Поляк ушел и сказал тренеру, что у меня мяч не подкачан, и меня оштрафовали.

Я решил на это не закрывать глаза и побил его в душе, довольно жестко.

Подошел к нему и спросил, почему он такой гнилой и сдал меня тренеру. Дело не в деньгах, просто мне не понравился сам его жест. Он сказал, чтобы я ему ничего не говорил.

Возможно, он был сильнее меня, но он мылся. Там было скользко, он намылен, мы полностью голые. Словом, я пошел, надел кеды, сделал ему подножку, а когда он упал, я его там «забуцал». Жестоко избил, у него было сотрясение мозга, "фонарь".

После этого меня вызвало руководство, чтобы выяснить, почему так случилось. Я сказал, что у нас с ним было недоразумение, и мы разобрались. Меня никто не оштрафовал за потасовку, но они удивились, что я такой метод использовал. Он просто некрасиво поступил, такая "шестерочка". Пацаны меня поддержали. Сделал не по-пацански ‒ получил "звездюлей".

Читайте такжеКополовец: Геи - это больные люди. Тут я придерживаюсь позиции Лукашенко
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Михаил Кополовец
Оцените этот материал:
(5 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fanday

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (10)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
27.01.2022 в 19:48
Кополовець не просто тупий, а тупорилий.
Ответить
+1
0
football_soccer (Украина)
27.01.2022 в 19:45
***Возможно, он был сильнее меня, но он мылся. Там было скользко, он намылен, мы полностью голые. Словом, я пошел, надел кеды, сделал ему подножку, а когда он упал, я его там «забуцал». Жестоко избил, у него было сотрясение мозга, "фонарь" **** о боже, и ЭТО создание рассуждает о пацанячих поступках. Подкрался, как крыса , так как понимал , что в равных условиях он слабее и ничего бы ему не сделал. Он бы еще собрал 5 мужиков, что бы с 1 разобраться и потом бы гордился, какой он альфа *фейспалм*
Ответить
0
0
kapkan (Луганск)
27.01.2022 в 19:41
Кто такой Кополовец??? Ну ладно Милевский, Гармаш, Ярмоленко, Степаненко!!! Кополовец себя ведёт себя так как Лужный не мог себе позволить!! Только этот кополовец-ноунейм!!!
Ответить
0
0
dakotat
27.01.2022 в 19:10
быдло
Ответить
+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
27.01.2022 в 18:27
т.е. его сдали - это не по-пацански, а преимущество в обуви при выяснении отношений - по-пацански? муDила чистой воды!
Ответить
+7
0
Запорізьке Торпедо (zp)
27.01.2022 в 18:01
шото балаболит Церковник имхо. в Германии средней тяжести ему бы просто так с рук не сошли
Ответить
+7
0
DesnaUA (Чернигов)
27.01.2022 в 20:07
Та да.Если как он поёт шо поляк его за мяч сдал,а тут за побои схавал молча?)
Ответить
0
0
krakow (Херсон)
27.01.2022 в 17:49
Из мемуаров дегенерата. Глава - по пацански. Надел кеды в душе, подкрался сзади, сделал подножку и забил лежачего ногами...
Ответить
+10
-1
under21 (Львів)
27.01.2022 в 17:53
а міг би і ножичком полоснути (с)
Ответить
+2
-1
Черноморчик (Одесса )
27.01.2022 в 18:18
Даже добавить нечего . И вот таких дегенератов в наших клубах до фига .
Ответить
+4
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...