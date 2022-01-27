"Сделал не по-пацански ‒ получил звездюлей" - Кополовец рассказал, как избил одноклубника в Германии
Одно время хавбек играл в немецком Айнгайте
скриншот youtube
Известный в прошлом украинский футболист Михаил Кополовец рассказал историю, которая с ним приключилась в Германии.
– Были ли в вашей карьере случаи, когда вы хотели разобраться с кем-нибудь по-мужски после матча?
– В Германии у меня был такой случай. Я играл в команде "Айнгайт", там не было администраторов, поэтому мы занимались организацией сами. Например, ты должен иметь свой мяч, накачивать его и брать с собой на тренировку. Однажды я его не подкачал, а за это прописан штраф – 50 евро. Поляк ушел и сказал тренеру, что у меня мяч не подкачан, и меня оштрафовали.
Я решил на это не закрывать глаза и побил его в душе, довольно жестко.
Подошел к нему и спросил, почему он такой гнилой и сдал меня тренеру. Дело не в деньгах, просто мне не понравился сам его жест. Он сказал, чтобы я ему ничего не говорил.
Возможно, он был сильнее меня, но он мылся. Там было скользко, он намылен, мы полностью голые. Словом, я пошел, надел кеды, сделал ему подножку, а когда он упал, я его там «забуцал». Жестоко избил, у него было сотрясение мозга, "фонарь".
После этого меня вызвало руководство, чтобы выяснить, почему так случилось. Я сказал, что у нас с ним было недоразумение, и мы разобрались. Меня никто не оштрафовал за потасовку, но они удивились, что я такой метод использовал. Он просто некрасиво поступил, такая "шестерочка". Пацаны меня поддержали. Сделал не по-пацански ‒ получил "звездюлей".
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