Журналист: Шевченко в Польше не будет - он не смог договориться с Дженоа

Украинский специалист Андрей Шевченко не возглавит сборную Польши.

Как сообщает журналист Игорь Цыганык, украинскому тренеру не удалось расторгнуть контракт с " Дженоа ". Он продолжает действовать, несмотря на то что украинец уже не работает с командой.

Таким образом, Польский футбольный союз будет выбрать кандидатуру среди отечественных специалистов. Главным из них назывался экс-наставник "Кадры" Адам Навалка.

Напомним, что в Польше, которая сыграет с Россией в плей-офф отбора ЧМ-2022, обещают назвать нового главного тренера сборной 31 января.