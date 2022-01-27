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Журналист: Шевченко в Польше не будет - он не смог договориться с Дженоа

Наши за границей
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(4 голосов)

Тренер остается на контракте в итальянском клубе

Журналист: Шевченко в Польше не будет - он не смог договориться с Дженоа

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский специалист Андрей Шевченко не возглавит сборную Польши.

Как сообщает журналист Игорь Цыганык, украинскому тренеру не удалось расторгнуть контракт с "Дженоа". Он продолжает действовать, несмотря на то что украинец уже не работает с командой.

Таким образом, Польский футбольный союз будет выбрать кандидатуру среди отечественных специалистов. Главным из них назывался экс-наставник "Кадры" Адам Навалка.

Напомним, что в Польше, которая сыграет с Россией в плей-офф отбора ЧМ-2022, обещают назвать нового главного тренера сборной 31 января.

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В статье: Андрей Шевченко Польша Дженоа (Генуя)
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Комментарии (25)
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sorokop (днепр )
27.01.2022 в 19:54
Завтра уже будет -другая инфа,,
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0
-1
vlotko (Броди)
27.01.2022 в 19:45
Кращий варіант для Шевченка, не треба йому вв'язуватися в польську авантюру.
Ответить
+4
-1
Volder (Ков)
27.01.2022 в 19:54
Абсолютно верно
Ответить
0
0
Caballero (DC)
27.01.2022 в 19:45
Велике прохання до редакції сайту давати новини про футбол, а не про Андрія Шевченка, діяльність якого вже не пов'язана з футболом.
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+4
-4
krakow (Херсон)
27.01.2022 в 19:18
Значит,шансы польской сборной,резко возросли.Это радует.
Ответить
+4
-3
avatar
NORDOS
27.01.2022 в 19:16
цікаво а який сенс дженоа Шеву тримати на контракті, якщо по суті він там не працює?
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+1
0
Dimoncho (Kharkiv)
27.01.2022 в 19:37
я так понимаю, Шева хотел разорвать контракт и получить какие то отступные, а Дженоа не хотела ничего платить, а просто бесплатно разорвать контракт
Ответить
0
0
Caballero (DC)
27.01.2022 в 19:43
Думаю, що машина для відмивання грошей.
Ответить
0
-1
янковский ян (Запорожье)
27.01.2022 в 19:55
Тут все очень просто компенсацию платит тот кто инициирует разрыв контракта. Либо никто если обоюдно. В данной ситуации Шева отстранён но получает деньги ежемесячно по контракту. Если он уйдет то контракт будет разорван и Дженоа не будет платить компенсацию. Фактически Шева будет получать деньги до конца контракта если ненайдет себе работу
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0
0
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alex 66 (Кременчук)
27.01.2022 в 19:14
Ну і добре, нефіг герою України по заробітках їздить. Та й нам спокійніше.
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+3
0
FCZK-1922 (Кировоград)
27.01.2022 в 19:07
Нужно его агенту яйца в дверях зажать, за то что Шева влез в эту помойку пол названием Дженоа
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+1
0
avatar
alex 66 (Кременчук)
27.01.2022 в 19:15
В помойку он влез благодаря Берлускони (так писали деякі )
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+1
0
avatar
NORDOS
27.01.2022 в 19:06
Шева, приходь в Динамотреба кротівню порвати та мегагліст наступного сезону
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+1
-1
oda1979 (Запорожье)
27.01.2022 в 18:58
Кому эту туфту впаривают пиарщики Пазика??? Поляки ни разу им не интересовались. Чувак обделался с Дженоа. Пока на этом и все достижения.
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+6
-4
FCZK-1922 (Кировоград)
27.01.2022 в 19:06
1/4 ЧЕ, пока и все достижения
Ответить
+2
-2
oda1979 (Запорожье)
27.01.2022 в 19:37
Ты из секты свидетелей Пазика?
0
-4
royalstas (Вінниця)
27.01.2022 в 18:52
Ну й добре.
Ответить
+1
0
friday13 (Львів)
27.01.2022 в 18:31
буде смішно, якщо дженоа вилетить в серію б, і Шевченка "попросять" повернутися на посаду головного тренера
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+4
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
27.01.2022 в 18:29
Вот беда, в день около 6000 евро получать ничего не делая(((( Как же ему помочь?!
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+7
0
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zlоyded (Киев)
27.01.2022 в 18:26
Цьому фізруку партії регіонів тільки Динамо тренерувати!
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+6
-3
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
27.01.2022 в 18:14
Ну і добре. А то, не дай боже, програли б москаликам і йому в Україні цього б не вибачили.
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+4
-3
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alex 66 (Кременчук)
27.01.2022 в 19:17
а в Польщі й подавну
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+2
-1
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alex.belogubko (одесса)
27.01.2022 в 18:04
Надо было Шеве отказаться от бабок в Италии и гуляй на все 4 стороны--обратная дорого есть
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+4
-1
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alex 66 (Кременчук)
27.01.2022 в 19:17
та щас
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+3
0
Volder (Ков)
27.01.2022 в 19:56
Суркис говорил что Шева обеспечен до старости, но как видим, за копейку удалиться
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+1
-1


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