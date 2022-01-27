Журналист: Шевченко в Польше не будет - он не смог договориться с Дженоа
Тренер остается на контракте в итальянском клубе
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский специалист Андрей Шевченко не возглавит сборную Польши.
Как сообщает журналист Игорь Цыганык, украинскому тренеру не удалось расторгнуть контракт с "
Таким образом, Польский футбольный союз будет выбрать кандидатуру среди отечественных специалистов. Главным из них назывался экс-наставник "Кадры" Адам Навалка.
Напомним, что в Польше, которая сыграет с Россией в плей-офф отбора ЧМ-2022, обещают назвать нового главного тренера сборной 31 января.
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Источник:Твиттер
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