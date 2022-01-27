Голкипер Колоса отправился в аренду в клуб Руслана Костышина
Тренер усиливает состав знакомыми игроками
koloskovalivka.com
Голкипер "
22-летний вратарь отправился в аренду в казахстанский "Аксу", который
Напомним, что первую часть сезона Кучеренко провел в аренде в "Подолье" из Первой лиги. На его счету 11 матчей, 5 из которых были сыграны "всухую". Всего он пропустил девять мячей.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Плюс первый от Азии. Список участников финальной части Чемпионата мира 2022 (обновляется)
- Украинский экс-игрок Юве: Итальянцы везде выбритые, перед зеркалом очередь. Прыщик для них – катастрофа
- Кого покупает Металлист? Все, что нужно знать о трансферах клуба Ярославского
- Футбольные новости: Шевченко (не) в сборной Польши, Петраков в Аталанте, Динамо – топ на сборах
- Неймар приобрел две NFT-картинки за миллион долларов. ФОТО
- Секрет победы Реала в Суперкубке - в особой мотивации от девушки Федерико Вальверде! ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...