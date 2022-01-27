Голкипер Колоса отправился в аренду в клуб Руслана Костышина

Голкипер " Колоса " Евгений Кучеренко продолжит карьеру в Казахстане.

22-летний вратарь отправился в аренду в казахстанский "Аксу", который недавно возглавил экс-наставник ковалевского клуба Руслан Костышин .

Напомним, что первую часть сезона Кучеренко провел в аренде в "Подолье" из Первой лиги. На его счету 11 матчей, 5 из которых были сыграны "всухую". Всего он пропустил девять мячей.