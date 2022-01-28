"Хочу развиваться и выигрывать трофеи". Бескоровайный - о переходе в Астану
Украинец перешел в казахский клуб на правах аренды с опцией выкупа
Фото: facebook.com/FCAstanaOfficial
Украинский защитник Даниил Бескоровайный рассказал о своем переходе со словацкого "ДАК 1904" в "Астану".
"Я вернулся на сборы в Словакию и клубу пришло предложение с "Астаны". Клубы начали договариваться между собой, а у меня еще были варианты из Дании, Польши. Но знаю, что там не смогли договориться по финансам. "Астана" заплатила деньги за аренду, и я перешел с правом выкупа. Там есть свои нюансы, но не будем в них углубляться.
Сейчас я готов к новым вызовам, так как в Словакии были проблемы. Они не связанны с игровой практикой, а больше со спортивным директором. Мой контракт до сих пор принадлежит футбольному клубу "ДАК 1904", в Астану" я перешел на год на правах аренды. Я понимаю, что для этой команды главное - чемпионство, поэтому хочу здесь развиваться и выигрывать трофеи.
У каждого футболиста есть мечта играть за национальную сборную Украины. Для меня это также особенно, мы поддерживаем связь с Петраковым. Конечно, я понимаю, что если бы перешел в хорошую европейскую команду, мои шансы попасть в сборную были бы выше. Но, в то же время, все зависит от футболиста. Если он показывает хороший уровень, думаю, что тренерский штаб увидит это, сделает какие-то выводы и пригласит футболиста, чтобы посмотреть на него хотя бы в контрольных играх.
Больше хочу встретиться с Петраковым даже не как с тренером. Нас многое связывает, мы с ним в хороших отношениях, поздравляем друг друга с днем рождения, общаемся, советуемся. Поэтому хотел бы по-человечески с ним встретиться и пообщаться", — сказал Бескоровайный.
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