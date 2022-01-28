Не хотят идти на уступки. Шевченко не договорился с Дженоа - источник
Неужели все потеряно?
Фото: ФК Дженоа
45-летний украинский тренер Андрей Шевченко не смог договориться с "Дженоа" о досрочном разрыве контракта. Об этом пишет польский журналист Павел Волосик.
По данным источника, руководство "грифонов" не хочет идти на какие-либо уступки украинскому специалисту. Они предпочитают ежемесячно платить меньшие суммы, чем сделать единоразовый платеж в размере, например, 6 миллионов евро.
Напомним, хоть и Шевченко отстранён от работы с "Дженоа", но его контракт с генуэзским клубом продолжает действовать. Среди прочего, главным кадидатом на должность тренера сборной Польши назывался экс-наставник "Кадры" Адам Навалка.
Prezes PZPN @Czarek_Kulesza jest po rozmowach z Andrijem Szewczenką. Fundusz, który jest właścicielem @GenoaCFC nie chce iść na ustępstwa przy rozwiązaniu kontraktu Szewy. Wolą płacić co miesiąc mniej niż jednorazowo wypłacić np. 6 mln euro. Tego chyba nie da się przeskoczyć????♂️— Pawel Wolosik (@PWolosik) January 28, 2022
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