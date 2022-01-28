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Не хотят идти на уступки. Шевченко не договорился с Дженоа - источник

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Неужели все потеряно?

Не хотят идти на уступки. Шевченко не договорился с Дженоа - источник

Фото: ФК Дженоа

Новина українською

45-летний украинский тренер Андрей Шевченко не смог договориться с "Дженоа" о досрочном разрыве контракта. Об этом пишет польский журналист Павел Волосик.

По данным источника, руководство "грифонов" не хочет идти на какие-либо уступки украинскому специалисту. Они предпочитают ежемесячно платить меньшие суммы, чем сделать единоразовый платеж в размере, например, 6 миллионов евро.

Напомним, хоть и Шевченко отстранён от работы с "Дженоа", но его контракт с генуэзским клубом продолжает действовать. Среди прочего, главным кадидатом на должность тренера сборной Польши назывался экс-наставник "Кадры" Адам Навалка.

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В статье: Андрей Шевченко Польша Дженоа (Генуя)
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Комментарии (4)
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Ol-g (Одесса)
28.01.2022 в 16:19
Так отказаться от части денег, и всё.
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Evgenariys (Чернигов)
28.01.2022 в 16:00
идеально, солдат спит, служба идет, пазик может быть довольна
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0
spurandrij (Радехів)
28.01.2022 в 15:57
Як в анекдоті: ти так хочеш як я боюся. Таке враження, що Шева неадекватний. Так було ясно, що поляки його не візьмуть, не той гонор.
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
28.01.2022 в 15:09
Этот Шевченко уже Зеленского напоминает. Клоунада а не работа.
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