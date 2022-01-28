Не хотят идти на уступки. Шевченко не договорился с Дженоа - источник

45-летний украинский тренер Андрей Шевченко не смог договориться с "Дженоа" о досрочном разрыве контракта. Об этом пишет польский журналист Павел Волосик.

По данным источника, руководство "грифонов" не хочет идти на какие-либо уступки украинскому специалисту. Они предпочитают ежемесячно платить меньшие суммы, чем сделать единоразовый платеж в размере, например, 6 миллионов евро.

Напомним, хоть и Шевченко отстранён от работы с "Дженоа", но его контракт с генуэзским клубом продолжает действовать. Среди прочего, главным кадидатом на должность тренера сборной Польши назывался экс-наставник "Кадры" Адам Навалка.