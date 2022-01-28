Шевченко не дождались. Сборную Польши возглавит местный специалист

В Польше продолжают активно обсуждать нового главного тренера национальной команды.

Так, по информации Sport.pl, местный футбольный союз все-таки отдал предпочтение местному тренеру.

Так как Андрей Шевченко так и не смог договориться с " Дженоа " о расторжении контракта, польские футбольные функционеры не смогли больше затягивать с тренером (назвать имя нового наставника должны 31 января), и поэтому в пятницу в экстерном порядке был согласован контракт с местным специалистом Адамом Навалкой.

Навалка подпишет контракт рассчитанный до конца 2022 года с зарплатой примерно 45 тысяч евро в месяц. Также предусмотрены бонусы за выход команды на ЧМ-2022.

Напомним, что 64-летний Навалка уже работал со сборной Польши, и при нем команда достигла наибольшего успеха в 21 веке – вышла в четвертьфинал Евро-2016.