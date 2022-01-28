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Шевченко не дождались. Сборную Польши возглавит местный специалист

Наши за границей
(1 голосов)

Согласован контракт с Адамом навалкой

Шевченко не дождались. Сборную Польши возглавит местный специалист

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Польше продолжают активно обсуждать нового главного тренера национальной команды.

Так, по информации Sport.pl, местный футбольный союз все-таки отдал предпочтение местному тренеру.

Так как Андрей Шевченко так и не смог договориться с "Дженоа" о расторжении контракта, польские футбольные функционеры не смогли больше затягивать с тренером (назвать имя нового наставника должны 31 января), и поэтому в пятницу в экстерном порядке был согласован контракт с местным специалистом Адамом Навалкой.

Навалка подпишет контракт рассчитанный до конца 2022 года с зарплатой примерно 45 тысяч евро в месяц. Также предусмотрены бонусы за выход команды на ЧМ-2022.

Напомним, что 64-летний Навалка уже работал со сборной Польши, и при нем команда достигла наибольшего успеха в 21 веке – вышла в четвертьфинал Евро-2016.

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В статье: Андрей Шевченко Польша Дженоа (Генуя) Адам Навалка
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Источник:
sport.pl

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Комментарии (4)
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ГенриВол (Волочиськ)
28.01.2022 в 18:31
З Шевченко шансів майже не було. Розум все таки переміг
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simargl (Чернигов)
28.01.2022 в 18:23
Это было очевидно с самого начала эпопеи... как с Супрягой )))
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SoLoMoN1607 (N .K)
28.01.2022 в 18:22
Это уже напоминает две саги 1 - "Сумерки 2- "Переход Супряги в европейский чемпионат"
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
28.01.2022 в 18:12
Пшик
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