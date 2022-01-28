Шевченко не дождались. Сборную Польши возглавит местный специалист
Согласован контракт с Адамом навалкой
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В Польше продолжают активно обсуждать нового главного тренера национальной команды.
Так, по информации Sport.pl, местный футбольный союз все-таки отдал предпочтение местному тренеру.
Так как Андрей Шевченко так и не смог договориться с "
Навалка подпишет контракт рассчитанный до конца 2022 года с зарплатой примерно 45 тысяч евро в месяц. Также предусмотрены бонусы за выход команды на ЧМ-2022.
Напомним, что 64-летний Навалка уже работал со сборной Польши, и при нем команда достигла наибольшего успеха в 21 веке – вышла в четвертьфинал Евро-2016.
Популярное сейчас
- "Бог сказал мне не играть жестко": Тарибо Уэст уничтожал Анри, швырял футболку в Луческу, а теперь основал свою церковь
- Базель договорился с Динамо о трансфере Супряги - СМИ
- Украина - Португалия. Анонс и прогноз на матч Евро-2022 по футзалу
- Футбольные новости: Шевченко (не) в сборной Польши, Петраков в Аталанте, Динамо – топ на сборах
- Неймар приобрел две NFT-картинки за миллион долларов. ФОТО
- Олег Блохин купил себе внедорожник Audi более чем за 2 млн гривен - ФОТО
Новости по теме
- 23:09 Украинские Президент Польского футбольного союза: Переговоры с Шевченко все еще ведутся
- 17:58 Украинские Журналист: Шевченко в Польше не будет - он не смог договориться с Дженоа
- 11:31 Украинские Сборная Польши готова предложить Шевченко меньше, чем он хочет, но больше, чем он зарабатывал у Дженоа