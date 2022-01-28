Яремчук провалился в Бенфике? Что с Яремчуком и Бенфикой не так?
Раскладываем по полочкам
В субботу Бенфика будет играть суперпринципиальный матч против Спортинга. А что там у Романа Яремчука, почему у него не идет в Бенфике и правда ли у него там все плохо? Роберто Моралес во всем разобрался и поделится анализом нападающего сборной Украины с вами!
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