  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Яремчук провалился в Бенфике? Что с Яремчуком и Бенфикой не так?
В тренде

Яремчук провалился в Бенфике? Что с Яремчуком и Бенфикой не так?

Наши за границей
(1 голосов)

Раскладываем по полочкам

Яремчук провалился в Бенфике? Что с Яремчуком и Бенфикой не так?

Роберто Моралес Автор UA-Футбол
Новина українською

В субботу Бенфика будет играть суперпринципиальный матч против Спортинга. А что там у Романа Яремчука, почему у него не идет в Бенфике и правда ли у него там все плохо? Роберто Моралес во всем разобрался и поделится анализом нападающего сборной Украины с вами!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...